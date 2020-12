El Gobierno boliviano opta por la vacuna rusa Sputnik V contra la covid-19

El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora (c) junto al vicepresidente David Choquehuanca (i) y el ministro de Salud, Édgar Pozo (d), participan hoy en la firma de contrato de compra de la vacuna Sputnik V, en la casa de Gobierno en La Paz (Bolivia). EFE/Martin Alipaz

La Paz, 30 dic (EFE).- El Gobierno de Bolivia firmó este miércoles un contrato con Rusia para el suministro de más de cinco millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra la covid-19 con miras a "inmunizar" a la población para volver "gradualmente a la nueva normalidad", en palabras de su presidente, Luis Arce.

En un acto en la casa de Gobierno en La Paz en presencia de Arce sellaron el contrato el director de la Central de Abastecimiento y Suministro de Salud del Ministerio de Salud de Bolivia, Víctor Aguilar, y el primer director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa, Anatoly Braverman, que estaba conectado virtualmente.

El documento fue entregado luego al mandatario boliviano, que estuvo acompañado por el vicepresidente del país, David Choquehuanca, y el ministro de Salud, Édgar Pozo, entre otras autoridades.

El jefe de Estado detalló en su discurso que se está adquiriendo 5,2 millones de dosis, con una primera entrega de 1,7 millones de vacunas en marzo próximo, la segunda en abril y la tercera en mayo.

"Hemos logrado que nuestros hermanos en Rusia nos puedan enviar hasta el mes de enero aproximadamente 6.000 dosis para operar inmediatamente en la población más vulnerable", subrayó Arce.

Además explicó que estas vacunas son "adicionales" a las dosis que ya se están gestionando bajo el Mecanismo de Acceso Mundial a la Vacuna (COVAX), coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el acceso equitativo a las vacunas.

"Por lo tanto, sumados estos dos, vamos a tener muchas más vacunas y estamos orientando a cubrir el 80 % de nuestra población que estaría vacunada", indicó el mandatario.

Por su parte, el ministro Pozo enfatizó que este contrato es muy importante, incluso "histórico" para el país tras un "arduo trabajo" para concretar el acuerdo.

La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María René Castro, detalló que en menos de dos meses se concretó este contrato y sostuvo que estas dosis son "aptas y seguras".

PROCESO DE INMUNIZACIÓN

Arce destacó que con la llegada de estas vacunas al país comenzará el "proceso de inmunización" como "mecanismo fundamental para el regreso gradual a la nueva normalidad".

"Los bolivianos no podemos vivir todo el tiempo atemorizados por el virus, de no hacer nuestras actividades que involucran temas económicos, sociales e inclusive políticos aferrados a la presencia de un virus", expresó el mandatario.

Con el suministro, que será gratuito y voluntario, se espera llegar al menos al 80 % de la población boliviana.

El país tiene aproximadamente once millones y medio de habitantes.

En las últimas semanas, departamentos como Santa Cruz, el mayor del país y el más poblado, o La Paz, la sede de Gobierno y del Parlamento, aumentaron los casos diarios y realizan acciones como bloqueos epidemiológicos o rastrillajes para detectar los casos positivos de covid-19.

El último reporte oficial da cuenta de 1.293 nuevos contagios, de los cuales 651 se reportaron en Santa Cruz, 279 en La Paz y 179 en la central Cochabamba, que son las tres principales regiones bolivianas.

Bolivia acumula 9.135 decesos por covid-19 y 156.887 casos confirmados desde marzo, cuando se reportaron los primeros casos en el país.