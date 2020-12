El Congreso de Perú aprueba una ley agraria en medio de la grave crisis del sector

Vista general del Congreso peruano en Lima (Perú). EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 29 dic (EFE).- En su último día de sesiones antes de entrar en receso hasta marzo, el Congreso de Perú aprobó este martes una nueva ley agraria que otorga un bono del 30 % sobre el sueldo mínimo a los trabajadores agroindustriales para tratar de solucionar la aguda crisis laboral que afronta ese sector desde hace casi un mes.

La decisión fue tomada después de más de 20 horas de debate y luego de que el pleno rechazara hasta seis textos sustitutorios que se fueron presentando para ajustar la norma a las demandas de las diferentes representaciones políticas.

Estas se dividieron entre las que exigían un mayor aumento para los trabajadores y los que aseguraban que se ponía en riesgo a la exitosa industria agroexportadora del país, productora de preciados productos a nivel global como arándanos, espárragos o alcachofas.

Finalmente, el Congreso aprobó el último texto sustitutorio de la ley con 58 votos a favor, 32 en contra y 29 abstenciones, tras lo cual se le exoneró de la segunda votación que se ordena para estos casos, con 68 votos a favor, 28 en contra y 20 abstenciones.

CRISIS EN EL AGRO

La nueva Ley del régimen laboral agrario, que aún debe ser promulgada por el Gobierno para entrar en vigencia, busca solucionar la grave crisis que afronta el sector desde que hace un mes miles de agricultores iniciaran una protesta en el sur y norte del país para exigir mejores condiciones laborales y salariales.

La situación generó el bloqueo de la carretera Panamericana y enfrentamientos entre manifestantes y policías, en los que murió un joven jornalero, lo que llevó al Congreso a derogar el anterior régimen, vigente durante 20 años y que los trabajadores consideraban de "explotación".

A pesar de que se formó una comisión especial para que plantee una nueva norma en un plazo máximo de 15 días, los debates posteriores mostraron las posiciones enfrentadas en el Legislativo, que durante una semana rechazó las diversas modificaciones que se propusieron para intentar llegar a un consenso.

BONO DE 30 %

Luego de que el pleno no aceptara este lunes una nueva propuesta, los legisladores volvieron a rechazar durante la mañana del martes otro planteamiento, aunque luego acordaron someter a debate y votación a una sexta modificación, que finalmente fue aprobada.

De esa manera, la nueva ley estableció que los trabajadores agrarios recibirán sobre su sueldo un bono especial equivalente al 30 % de una remuneración mínima vital, es decir, 279 soles mensuales (78,5 dólares).

Este bono no será remunerativo pero, según se indicó, se entregará para promover y fortalecer el desarrollo de esta actividad y garantizar los derechos laborales de los trabajadores.

Se estableció, además, que la jornada laboral ordinaria no debe ser mayor a ocho horas por día o 48 horas por semana, tras lo cual se deberá pagar sobretiempos, y que el sueldo básico no puede ser menor a la remuneración mínima vital, establecida actualmente en 930 soles (261,9 dólares).

OPOSICIÓN DE EMPRESARIOS

Mientras se debatían las modificaciones a la norma, los principales gremios empresariales del país emitieron un comunicado dirigido al Congreso en el que aseguraron que las remuneraciones no se pueden fijar por ley.

"Lejos de resolver el problema puntual, se quiere hoy imponer una remuneración a través de una ley, hecho que es antitécnico e inconstitucional, significa regulación de precios y viola el derecho de libre contratación y negociación directa entre trabajadores y empleadores", aseguraron.

Los empresarios agregaron que "la sobrerregulación laboral ha significado que de los 17 millones de trabajadores que componen la población económicamente activa del país, solo 5 millones accedan a algún derecho laboral y 12 millones trabajen en la informalidad".

El documento fue firmado, entre otros, por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Asociación de Exportadores (ADEX).

TRABAJADORES Y PRODUCTORES

A pesar de su aprobación, la ley también fue cuestionada tanto por los dirigentes de los agricultores como por la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), que aseguró que hará quebrar a más de 2.000 pequeñas empresas agroexportadoras que no podrán pagar el bono de 30 % a sus trabajadores.

El presidente de AGAP, Alejandro Fuentes, pidió "no crear falsas expectativas que solamente van a frustrar a miles de compatriotas" y dijo que las mejores salariales se deben discutir entre empresarios y empleados en el Consejo Nacional del Trabajo.

Por su parte, la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales (Fentagro) rechazó que el bono tenga carácter no remunerativo, ya que consideró que debería ser parte de su sueldo mínimo.

Criticó, además, que no se haya tenido en cuenta el derecho preferencial a la contratación tras dos temporadas consecutivas o tres en alternancia, y que se deje de lado el derecho a la negociación colectiva y la garantía plena al derecho a la libre sindicalización.

En ese sentido, los dirigentes agrarios señalaron que se reunirán con los trabajadores para determinar si aceptan la norma aprobada por el Congreso o mantienen su protesta.

OTRAS MODIFICACIONES

Entre sus principales puntos, la nueva ley determinó que las gratificaciones legales serán equivalentes al 16,66 % de la remuneración y la compensación por tiempo de servicios al 9,72 % de ese pago.

El descanso por vacaciones se determinará según el tipo de contrato y, en caso de despido arbitrario, la indemnización será de 45 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 360 remuneraciones.

La ley también fijó que los trabajadores del sector participarán del 5 % de las utilidades de sus empresas entre 2021 y 2023; del 7,5 % de 2024 a 2026, y del 10 % a partir de 2027.

Las agroexportaciones peruanas registraron en agosto último 664 millones de dólares, un 15,9 % más con respecto al mismo mes de 2019, lo que hace prever que este año superarán los 7.075 millones de dólares del año pasado, lo que representaría un récord histórico a pesar del duro impacto de la pandemia de la covid-19.