Egan Bernal dice que se entrena para el Tour de Francia de 2021

Bogotá, 29 dic (EFE).- El escalador colombiano Egan Bernal, campeón del Tour de Francia de 2019, aseguró este martes que avanza en la recuperación de la escoliosis que lo afecta y que actualmente se entrena para afrontar esa carrera en 2021.

"Tendré que entrenar muy fuerte. La verdad estamos preparándonos para el Tour de Francia, es la carrera más importante del mundo", dijo Bernal (Ineos) a Noticias Caracol.

Sobre la temporada que se avecina, el ciclista nacido en la población de Zipaquirá dijo que espera comenzar en Colombia participando en los Campeonatos Nacionales que se deben realizar en febrero de 2021.

Este año Bernal fue bronce en la contrarreloj individual que fue ganada por Daniel Martínez (Education First), que 2021 será su compañero de equipo, en tanto que Nairo Quintana (Arkea-Samsic) fue plata.

En la prueba de ruta, Bernal fue segundo superado por Sergio Higuita (Education First), y Martínez fue tercero.

Al referirse a la evolución de su lesión, el ciclista aseguró que "poco a poco la inflamación va bajando, estoy pedaleando algunos días sin dolor, pero creo que la recuperación va tomar un poquito de tiempo".

Esa lesión lo obligó a abandonar este año el Tour de Francia, carrera en la que arrancó como uno de los favoritos al título, luego de comenzar el año ganando la Ruta de Occitania (Francia), con etapa reina a bordo.

Bernal, que fue elegido como el mejor deportista de este año en Zipaquirá, tuvo tiempo para hacer un llamado a la gente para que no se descuide y ponga en práctica las medidas de bioseguridad para protegerse del coronavirus.

"Tener bastante paciencia, cuidarnos el uno al otro y tener presente que este virus no se ha ido", dijo al referirse a la covid-19 que deja en Colombia 1.614.822 contagiados y 42.620 defunciones en casi diez meses de pandemia.