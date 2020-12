Coronavirus.- Francia constata 26.500 casos de COVID-19 y 304 muertos tras solventar un problema técnico con el recuento

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias de Francia han informado este miércoles de que se han registrado otros 26.457 casos de coronavirus y 304 muertos en las últimas 24 horas.



El Ministerio de Sanidad, en su balance diario, ha matizado, no obstante, que el incremento de los contagios se debe a la recuperación de los datos sesgados el día anterior a causa de un problema técnico.



"El número de casos positivos comunicados hoy incluye la puesta al día de los datos del día anterior que no pudieron integrarse en la base de datos", ha indicado el Gobierno en un comunicado.



El número de nuevas contaminaciones detectadas en Francia ha sido errático desde la tregua de Navidad. Tras registrar más de 20.000 casos, el 24 y 25 de diciembre la cifra cayó notablemente debido al cierre de los laboratorios y farmacias con motivo de las vacaciones de Navidad.



La tasa de positividad, no obstante, se sigue encontrando en torno al 2,9 por ciento. Los hospitales, por su parte, han registrado 1.399 ingresos, por lo que en total son 24.593 las personas hospitalizadas en Francia, 2.661 de las cuales se encuentran en la UCI.



Las autoridades, que se encuentran investigando 2.194 posibles brotes --817 de ellos vinculados a residencias de ancianos--, han indicado que en total se han registrado 2.600.498 casos y 64.381 muertos desde que comenzó la pandemia.