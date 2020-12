Coronavirus.- EEUU confirma el primer caso en el país de la variante del coronavirus detectada en Reino Unido

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Estados Unidos han confirmado este martes el primer caso de la variante del coronavirus detectada recientemente en Reino Unido y han detallado que se trata de un hombre residente en Colorado que no ha viajado al extranjero.



"El Laboratorio Estatal de Colorado ha confirmado el caso y ha notificado a los Centros de Control de Enfermedades (CDC). El individuo es un hombre en la veintena de años que está aislado en el condado de Elbert y que no tiene historial de viajes", ha indicado la oficina del gobernador, Jared Polis, a través de un comunicado.



Así, Polis ha destacado que "hay mucho que aún no se sabe de esta nueva variante de la COVID-19, pero los científicos en Reino Unido advierten al mundo de que es significativamente más contagiosa". "La salud y seguridad de los residentes en Colorado es nuestra máxima prioridad y seguiremos de cerca este caso", ha añadido.



"Estamos trabajando para evitar la propagación y contener el virus en todos los niveles", ha manifestado, antes de dar las gracias a los trabajadores sanitarios "por su rápido trabajo" y pedir a la población que "continúe los esfuerzos para evitar la propagación de la enfermedad usando mascarilla, manteniendo la distancia en las reuniones e interactuando únicamente con convivientes".



Estados Unidos exige desde el 28 de diciembre a los viajeros que lleguen al país en vuelos procedentes de Reino Unido que presenten un test negativo realizado en las últimas 72 horas para poder entrar. El país norteamericano es el más afectado en números totales por la pandemia, con más de 19,5 millones de casos y cerca de 340.000 fallecidos.