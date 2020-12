Club de fútbol mexicano demanda a Disney por incumplir contrato

PACHUCA, MEXICO - MARCH

(Bloomberg) -- Santos Laguna, un club de fútbol en el norte de México, se enfrentará a un gigante en su demanda contra Walt Disney Co, alegando incumplimiento de contrato en una denuncia presentada en Los Ángeles.

El club sostiene que Disney le dejó pocas opciones para poder televisar sus partidos en México luego de que la compañía de entretenimiento decidiera vender activos de transmisión para adquirir 21st Century Fox.

Disney acordó liquidar los activos mexicanos de FSLA Holdings, subsidiaria de Fox, que incluyen los derechos de transmisión de los partidos de Santos, para evitar que reguladores locales bloqueen la compra de Fox, según la denuncia.

“Consideramos que las afirmaciones no tienen ningún fundamento y nos defenderemos enérgicamente de ellas”, dijo un portavoz de Disney.

Santos afirma que se enfrenta a la posibilidad de perder su contrato por completo o bien, de ser adquirido por una empresa que no le daría acceso a una audiencia similar en una “venta de liquidación”. De acuerdo con el club, ESPN, la única cadena de televisión deportiva en México que se le asemeja en importancia, es propiedad de Disney y esta acordó con los reguladores no comprar activos mexicanos descargados por la compañía de entretenimiento, según la denuncia.

“No hay otras cadenas deportivas internacionales importantes en México más allá de ESPN y FSLA, por lo tanto no habría terceros equivalentes que pudieran hacerse cargo de los acuerdos de FSLA”, dijo el club en su denuncia contra FSLA, ahora conocida como TFCF Holdings.

Santos dice que Disney, FSLA y el regulador de telecomunicaciones de México continúan excluyendo al club del proceso de desinversión a pesar de que su contrato con FSLA lo prohíbe específicamente.

La denuncia fue presentada el miércoles en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles. Santos busca compensación por sus daños y declaraciones de sus derechos.

