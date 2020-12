Canadá requerirá pruebas negativas de PRC a los viajeros que lleguen en avión

Los viajeros tendrán que presentar una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes de abordar el avión. EFE/Narendra Shrestha/Archivo

Toronto (Canadá), 30 dic (EFE).- Canadá exigirá a todos los viajeros que ingresen en avión al país la presentación de una prueba de coronavirus negativa realizada como máximo 72 horas antes del viaje, una medida que llega ante el rápido aumento de casos y la aparición de infecciones de la nueva variante del coronavirus.

El ministro de Asuntos Intergubernamentales, Dominic LeBlanc, anunció la decisión este miércoles en una rueda de prensa y señaló que la medida fue adoptada hoy tras una reunión de emergencia del Gobierno.

Los viajeros tendrán que presentar una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes de abordar el avión. Además, el Gobierno canadiense dijo que se mantiene la obligación de que todos los viajeros observen una cuarentena de 14 días tras llegar al país.

La medida entrará pronto en vigor, pero no se especificó cuándo.

Hoy, las dos principales provincias del país, y las más afectadas por la covid-19, Quebec y Ontario, registraron cifras récord de infección.

Ontario dijo que en las últimas 24 horas se han detectado 2.923 nuevos casos de la enfermedad mientras que Quebec registró 2.511 infecciones.

Desde el pasado 26 de diciembre, Ontario ha decretado un estricto confinamiento para intentar reducir el número de infecciones y evitar el colapso de los hospitales.

Según las últimas cifras, 323 personas con covid-19 se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI) en la provincia. Las autoridades han advertido que cuando más de 300 personas están en cuidados intensivos, la atención médica de otros pacientes es imposible de mantener.

Las previsiones de las autoridades médicas de Ontario indican que si no se toman medidas, el número de pacientes en la UCI podría llegar a 1.500 para mediados de enero, un 75 % de las camas de UCI de la provincia.

Ante la gravedad de la situación, ayer, el encargado de la distribución de las vacunas contra la covid-19 en Ontario, el general retirado Rick Hillier, solicitó a Ottawa que considere inmunizar con solo una dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna en vez de las dos recomendadas por las compañías farmacéuticas.

Pero hoy, la ministra de Sanidad de Canadá, Patty Hajdu, dijo que no era posible reducir el número de dosis para conseguir la inmunización efectiva de la población.

También hoy, el Ministerio de Sanidad de Canadá dijo que está revisando los datos suministrados por la compañía AstraZeneca sobre su vacuna contra la covid-19, medicamento que ha sido aprobado hoy por el Reino Unido para su uso en el país.

El Ministerio explicó en un comunicado que "todavía hay información y datos que tienen que ser proporcionados por AstraZeneca para su revisión" y que está trabajando con las autoridades de otros países, incluido el Reino Unido "para compartir información y datos sobre vacunas actualmente bajo revisión".

Canadá ya ha autorizado el uso de las vacunas de Pfizer y Moderna y ha iniciado la vacunación de la población más vulnerable con esos dos sueros.