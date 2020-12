Blanca Romero debuta por fin en "Yerma" al lado de Rafael Amargo

29/12/2020 Blanca Romero debutó en "Yerma" después de muchos rumores sobre su supuesto abandono de la obra. MADRID, 30 (CHANCE) Tras muchas idas y venidas, finalmente Blanca Romero se ha subido al escenario del Teatro La Latina para su esperado debut en "Yerma". Compartiendo personaje con Sara Vega, la actriz cuenta con el apoyo incondicional de Rafael Amargo con el que comparte una gran amistad desde hace años. A pesar de los muchos rumores que han surgido sobre su posible caída del cartel de la obra, la asturiana explicó tras el estreno que su ausencia en las anteriores funciones se ha debido principalmente a problemas de agenda y, pletórica, nos contó cómo se había sentido sobre las tablas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Tras muchas idas y venidas, finalmente Blanca Romero se ha subido al escenario del Teatro La Latina para su esperado debut en "Yerma". Compartiendo personaje con Sara Vega, la actriz cuenta con el apoyo incondicional de Rafael Amargo con el que comparte una gran amistad desde hace años. A pesar de los muchos rumores que han surgido sobre su posible caída del cartel de la obra, la asturiana explicó tras el estreno que su ausencia en las anteriores funciones se ha debido principalmente a problemas de agenda y, pletórica, nos contó cómo se había sentido sobre las tablas.



Como no podía ser de otra forma, la actriz contó con el apoyo de muchos amigos y compañeros de profesión en su estreno como fue el caso de Andrea Duro y José Lamuño con los que ha trabajado recientemente en 'El Reencuentro de Física o Química'. Tras el espectáculo, Blanca mostró la mejor de sus sonrisas y su satisfacción por el trabajo realizado: "Se salvó, ensayando un día demasiado para lo que podría haber salido. Muy bien, lo pasé muy bien".



- CHANCE: ¿Cómo ha ido la obra?



- BLANCA: Gracias por venir y por el apoyo vuestro, feliz Navidad.



- CH: ¿Qué tal ha ido?



- BLANCA: Bueno, se salvó, ensayando un día demasiado para lo que podría haber salido.



- CH: ¿Cómo te ha visto Rafael?



- BLANCA: Eso pregúntaselo a Rafael. Bien, muy bien, yo me lo pasé genial, disfruté un montón.



- CH: ¿Ha sido como querías?



- BLANCA: Muy bien, lo pasé muy bien.



- CH: Finalmente, aquí con él, se decía que no ibas a participar.



- BLANCA: Pues aquí me ves.



- CH: Pero has cambiado de opinión o era por fechas.



- BLANCA: No, por fechas, si mañana tengo que marchar otra vez, si pudiera volver a venir genial pero no lo sé tampoco.



- CH: ¿Y la familia?



- BLANCA: Muy bien todos, gracias. Feliz año.