Biden critica el "retraso" del plan de vacunación de Trump en EEUU

amplía con reacción de Trump en Twitter ///Wilmington, Estados Unidos, 30 Dic 2020 (AFP) - El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, criticó este martes el avance del plan de vacunación del gobierno del republicano Donald Trump contra la pandemia de coronavirus y afirmó que tiene mucho "retraso". "El plan del gobierno de Trump para distribuir las vacunas está con retraso, con mucho retraso", indicó Biden en un discurso sobre la pandemia en el que prometió "mover cielo, mar y tierra para avanzar en la dirección correcta". Desde su feudo de Wilmington, en el estado de Delaware (este), el demócrata criticó a Trump ya que hasta ahora hay vacunadas 2,1 millones de personas y no 20 millones como había prometido el mandatario saliente para el final de 2020. Biden - quien asume el 20 de enero - dijo que no va a escatimar en esfuerzo para que se entreguen las vacunas y que además lanzará campañas de educación para que la población confíe en su seguridad. El eminente inmunólogo Antony Fauci, consejero de la Casa Blanca sobre la crisis, advirtió que el proceso está por detrás de lo proyectado. Sin embargo, el presidente republicano no coincide con esas visiones.En un mensaje publicado en su cuenta de Twiter por la noche del martes, Trump consideró que no se le podía responsabilizar por los retrasos en el programa y que el balón estaba ahora en la cancha de los diferentes estados."No solo hemos desarrollado las vacunas (...) sino que las hemos enviado a los Estados", recalcó.Biden, en tanto, advirtió que las próximas semanas pueden ser las más duras "de toda la pandemia" y sostuvo que va a pedirle a los estadounidenses que utilicen mascarillas y que va a imponer una obligación en los lugares donde el gobierno federal tiene jurisdicción, como los aviones. El presidente electo envió un mensaje de confianza asegurando que va a haber una vuelta a la normalidad en 2021, pero no de forma inmediata. "Quizás no vamos a ver una mejora hasta marzo ya que va a tomar tiempo que nuestro plan de respuesta contra el covid comience a producir resultados tangibles", indicó Biden.stc-an/llu/lda -------------------------------------------------------------