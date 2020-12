Bélgica exigirá dos PCR y cuarentena a cualquier persona que entre al país

EFE/OLIVIER HOSLET/Archivo

Bruselas, 30 dic (EFE).- El Gobierno belga solicitará a todos los viajeros que entren en su territorio a partir del 31 de diciembre que guarden una cuarentena de diez días y a los que lleguen a partir del día 2 de enero se les exigirá además que se hagan dos pruebas PCR en el primer y séptimo día desde su regreso.

La decisión para reforzar la lucha contra la pandemia de coronavirus se tomó en una reunión no prevista de las autoridades federales y regionales para analizar posibles medidas ante el regreso a Bélgica de miles de viajeros tras las vacaciones navideñas, unas 100.000 en un país de 11 millones de personas.

"Los residentes que regresen de una zona roja y que hayan permanecido allí durante más de 48 horas deben hacerse un test el primer día y el séptimo de la cuarentena", explicó el Gobierno en un comunicado, en el que señala que las personas que lleguen al país a partir del 2 de enero de 2021 "recibirán un SMS a su regreso que les permitirá acudir a un centro de pruebas".

Para hacer frente al previsible aumento de PCR a realizar, se aumentará la capacidad de hacer estas pruebas en el aeropuerto de Bruselas y se desarrollará también en el aeropuerto de Charleroi y la estación de Bruselas-Midi.

Además, a partir de este jueves cualquier persona que regrese a Bélgica tras más de 48 horas en una zona considerada de riesgo "debe ser puesta en cuarentena", que solo finalizaría al obtener un resultado negativo en la PCR del séptimo día.

Esta medida se aplicará hasta al menos el 15 de enero.

Están exentos de la cuarentena las personas que "desempeñan funciones críticas en sectores esenciales", los estudiantes que tengan que realizar un examen (solo para ese momento) o las personas residentes en Bélgica que hayan viajado al extranjero por motivos profesionales, si su empleador lo acredita.

Hasta ahora, y en función de las reglas anunciadas el pasado 18 de diciembre, solo estaban obligados a presentar una PCR en origen las personas no registradas como residentes belgas a su entrada al país.

Los residentes únicamente debían rellenar un formulario con detalles de su comportamiento durante su estancia fuera del país, con preguntas sobre si habían respectado la distancia de seguridad, usado mascarilla y cumplido con medidas de higiene.

Dependiendo de las respuestas a ese cuestionario, se les informaría de si debían someterse a una prueba PCR ya en Bélgica, guardar cuarentena, ambas o ninguna.

Bélgica también asegura que reforzará los controles que realiza a los retornos desde el extranjero, especialmente para asegurar el respeto de las medidas en el marco del tráfico transfronterizo y comprobar que los no residentes presentan la prueba negativa en origen y los formularios de viaje cumplimentados.

Bélgica presenta actualmente una incidencia acumulada de 264,2 nuevos casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que supone una disminución semanal del 5 %.

Los contagios diarios caen de media semanal un 29 % -debido en parte a que se realizan menos test, precisaron los expertos-; las hospitalizaciones han disminuido un 14 % en la última semana y los fallecimientos un 18 %.