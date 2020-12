Baloncesto.-El Barça añora a Mirotic y sigue de capa caída europea en Múnich

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Barça continuó con su mala racha de resultados actual en la Fase Regular de la Euroliga 2020-2021 y encajó este miércoles su tercera derrota consecutiva tras caer claramente por 90-77 en su visita al Bayern Múnich alemán, donde acusó un pésimo tercer cuarto y la baja de última hora de Nikola Mirotic.



El ala-pívot hispano-montenegrino venía de firmar una enorme actuación en el Clásico del pasado domingo, pero no pudo estar en el Audi Dome y su ausencia no la pudieron compensar los de Sarunas Jasikevicius, que se vinieron abajo de nuevo, como la semana pasada ante el Efes, en el tercer cuarto.



Nadie acertó a coger el papel de Mirotic tanto en ataque como en el rebote, pese a las actuaciones de Alex Abrines y Roland Smits, los mejores con 16 y 14 puntos, respectivamente, mientras que Corey Higgins no supo dar continuidad a su buen inicio.



En cambio, el Bayern confirmó lo que viene demostrando en este inicio de campaña y contó con un sensacional Wade Baldwin IV, que firmó 41 de valoración con 29 puntos y 7 asistencias, bien apoyado por sus compañeros, sobre todo por un Paul Zipser que dinamitó el choque tras un descanso que sentó fatal a los blaugranas (27-10).



El Barça, apoyado en Higgins, Smits y Pustovyi en anotación y en la dirección de Calathes (4 asistencias), pudo comenzar mandando en el marcador. El conjunto catalán se llegó a escapar de diez puntos (16-26), pero el Bayern, de la mano de Baldwin, logró recortar (22-26), y aunque los visitantes, pese a la pérdida de eficacia exterior y las pérdidas, volvieron a abrir brecha en el segundo cuarto, al descanso estaba todo igualado (43-45).



Y el paso por vestuarios no sentó nada bien a los de Jasikevicius, que entre el final del segundo cuarto y el inicio del tercer encajaron un 12-0 de parcial (51-45). Culpa de ello tuvo un Zipser que anotó ocho puntos seguidos y aunque Pustovyi replicó para apretar las cosas (51-49), el conjunto alemán le endosó un 9-0 que hizo mucho daño. El Barça se secó en ataque y su rival no lo perdonó para irse a por una victoria que le deja con 11-6 como el equipo culé.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BAYERN MÚNICH, 90 - BARÇA, 77 (43-45, al descanso).



--EQUIPOS.



BAYERN: Baldwin (29), Seeley (4), Dedovic (7), Gist (4) y Radosevic (-) --quinteto inicial--; Weiler-Babb (14), Reynolds (12), Johnson (4), Zipser (16), Sisko (-), Grant (-) y Flaccadori (-).



BARÇA: Calathes (9), Higgins (12), Abrines (16), Smits (14) y Pustovyi (10) --quinteto inicial--; Oriola (2), Hanga (10), Bolmaro (2), Martínez (-), Kuric (2), Badio (-) y Badji (-).



--PARCIALES: 22-28, 21-19, 27-10 y 20-22. Sin eliminados.



--ÁRBITROS: Christodoulou, Radovic y Balak.



--PABELLÓN: Audi Dome.