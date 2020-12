Así conviven perros y gatos bajo un mismo techo

ARCHIVO - Si los temperamentos son compatibles, es posible que perro y gato compartan un hogar sin grandes rivalidades. Foto: Silke Heyer/dpa

¿Perro o gato? ¡Perro y gato! Quien tome en consideración un par de cuestiones, no deberá decidirse necesariamente entre tener una mascota u otra. La presidenta de la División de Medicina del Comportamiento de la Sociedad Médica Veterinaria Alemana, Hildegard Jung, afirma que una convivencia armónica es posible. Un punto fundamental para el éxito: ambos animales deben tener temperamentos compatibles. Un perro vivaz que corretea por los alrededores y ladra mucho tenderá a asustar a un gato tímido. De la misma manera, un felino agresivo pondrá a un can bajo estrés. Por lo tanto, un perro tranquilo con un buen control de sus impulsos y un gato calmo y equilibrado tienen más posibilidades. REÚNA GRADUALMENTE AL PERRO Y AL GATO Para que el gato y el perro se acostumbren mutuamente sin estrés, deberían poder conocerse de a poco. Esto puede llevar un par de semanas o incluso de meses. Jung recomienda que el perro y el gato inicialmente puedan estar bajo un mismo techo, aunque en un primer momento sin contacto. Tanto perro como gato deberían tener un área propia. Ambos deberían encontrar todo lo necesario en su refugio, como comida, agua, una canastita y un juguete. Los dueños además pueden lograr que se conozcan a través del olor, por ejemplo llevando la manta de la canasta del perro al cuarto del gato y un paño con el que se frotó el felino al can. Durante las primeras semanas, los dueños deben acompañar y vigilar los encuentros entre perro y gato. Sólo cuando se hayan aclarado los frentes entre el perro y el gato, ambas especies podrán vivir sin problemas bajo un mismo techo. Y, quien desee ir a lo seguro, deberá asegurarse de que cada uno de los animales pueda retirarse a su propio refugio. dpa