Ana Obregón, emocionado recuerdo a su hijo Aless a un día de reaparecer presentando las Campanadas

18/12/2020 Ana Obregón está pasando por el momento más duro de su vida EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



Queda tan sólo un día para que termine el año y para que Ana Obregón reaparezca públicamente presentando las Campanadas en TVE tan sólo 7 meses después del fallecimiento de su hijo Aless Lequio. Una noche especial en la que la bióloga, sobreponiéndose al dolor, se tomará las uvas con todos los españoles y dirá adiós a 2020, sin duda el peor año de su vida.



Si hace unos días Ana compartió con todos sus seguidores, a través de su cuenta de Instagram, algunos momentos inolvidables que ha vivido a lo largo de su carrera desde la Puerta del Sol retransmitiendo las Campanadas, hoy la presentadora ha querido tener un emocionado recuerdo para su hijo.



Lo ha hecho con un vídeo en el que radiante, y mientras presentaba con Ramón García las "uvas" en 2005, mandaba un beso pletórica de felicidad a Aless, al que le decía, desde la Puerta del Sol y ante millones de telespectadores, que le echaba mucho de menos.



Este año, sin embargo, las cosas serán muy diferentes, como la propia Ana ha confesdo. "Éstas imágenes de la Puerta del Sol reflejan no solo mi felicidad sino también la de toda España celebrando la llegada de un nuevo año. Esa plaza llena de gente a rebosar, celebrando, cantando ,bailando , abrazándose... Esa puerta del sol que mañana estará vacía para que el año que viene pueda estar llena de gente otra vez", ha comenzado diciendo, antes de recordar, rota de dolor, a su hijo, que estará presente en todo momento para ella durante las Campanadas: "Y tú mi Áless que desde que eras pequeño me veías desde casa y yo te mandaba besos , mañana me verás desde un sitio privilegiado y mi corazón estará cada segundo contigo".