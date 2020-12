Acciones españolas serían las peores de 2020 en Europa: Gráfico

(Bloomberg) -- Las acciones españolas tendrían el peor desempeño entre los principales índices bursátiles europeos por segundo año consecutivo. Arrastrado por la fuerte ponderación de los perdedores de la pandemia, como las acciones financieras y aquellas relacionadas con el turismo, el índice IBEX 35 ha caído más de 14% en 2020. Sin embargo, las acciones del país han reducido las pérdidas anuales desde finales de octubre, con un repunte impulsado por apuestas de que las vacunas contra el coronavirus restablecerán la normalidad económica.

Nota Original:Spanish Stocks Set to Be Worst 2020 Performers in Europe: Chart

©2020 Bloomberg L.P.