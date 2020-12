VÍDEO: Cvirus.- Sánchez promete que "muy pronto habrá más españoles vacunados que contagiados" de Covid-19

14/12/2020 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. SALUD ECONOMIA POLÍTICA GOBIERNO



MADRID, 29 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este martes que "muy pronto habrá más españoles vacunados que contagiados de Covid-19", tras iniciarse la campaña de vacunación el pasado domingo.



En su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros para presentar el informe de rendición de cuentas del Gobierno, el jefe del Ejecutivo ha avanzado que la estrategia de vacunación "no solo va a salvar miles y miles de vida, sino que va a permitir entrar en la tercera etapa de esta emergencia hasta poder recuperar la ansiada normalidad".



Así, en este contexto ha defendido que "muy pronto habrá más españoles vacunados que contagiados". "Por eso hablamos del principio del fin", ha justificado. Al respecto, el presidente ha reivindicado, no obstante, que la "inmunidad colectiva no es nuestro escenario inmediato".



Por ello, ha instado a "evitar esta tercera ola en las fiestas de Navidad". "Es nuestra prioridad colectiva. No podemos ni debemos bajar la guardia. Deben ser reforzadas las medidas de prevención. Sigue siendo imprescindible para el éxito del proceso de vacunación", ha reclamado a los españoles.



Preguntado sobre las críticas de la oposición al logo del Gobierno en las cajas que transportan las vacunas, Sánchez ha respondido que "el Gobierno no ha hecho disputa en la lucha contra la pandemia y no la va a hacer de la vacunación". "Vamos a trabajar codo con codo con todas las administraciones territoriales para garantizar que las vacunas cumplen todos los trámites de validación y control, y para garantizar que es accesible y equitativa. La van a tener todos los españoles conforme vayan llegando las dosis de una manera equitativa", ha especificado.



REPASO A LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EN LA PANDEMIA



Dentro de su repaso a la actuación del Gobierno durante la pandemia, Sánchez ha reivindicado que "desde el estallido de la pandemia el Ejecutivo solo tuvo una prioridad innegociable: salvar vidas a toda costa". "Es lo que vamos a seguir manteniendo hasta vencer definitivamente al virus", ha asegurado.



Entre otros asuntos, el presidente del Gobierno ha puesto en valor la eficacia del estado de alarma, que "salvó vidas durante la primera ola, con medidas duras pero muy necesarias". Asimismo, ha recordado que, entre otras iniciativas, el Gobierno ha puesto en marcha una reserva estratégica de material sanitario o ha eliminado el IVA a entregas, importaciones y adquisición de estos productos básicos contra la pandemia.



También ha valorado el estudio de seroprevalencia como referente a nivel internacional para conocer el número de contagiados reales en España o el lanzamiento de la aplicación 'Radar COVID' para ayudar al rastreo de contactos de positivos. En este último apartado, el presidente ha informado de que la 'app' ya cuenta con 5,5 millones de descargas, pero ha lamentado que "todavía sigue siendo insuficiente".



En materia de investigación, Sánchez ha realizado una "mención muy especial a todas las iniciativas para promover la actividad investigadora". El presidente ha precisado que "este año es el de la pandemia pero también de la vacuna, de la ciencia". "Solo mediante el apoyo decidido a la ciencia podremos alcanzar la seguridad que tanto deseamos", ha sostenido.



Junto a esto, ha indicado que "se está trabajando" en el Anteproyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS). Asimismo, ha apuntado que "se va a probar de forma inminente" la ley de Eutanasia, una vez pasó los trámites legislativos en el Congreso de los Diputados.



Preguntado acerca de si tanto esta norma como la de educación no cuentan con respaldo suficiente del resto de agentes sociales, Sánchez ha resaltado que se llevan tramitando en el Congreso desde hace dos años pero que se han dilatado "por el bloqueo parlamentario y el proceso electoral".



Por último, el presidente ha instado a hacer de 2021 un año mejor que el 2020. "Tenemos que salir mucho más reforzados de esta emergencia desde el punto de vista sanitario. Este 2020 acaba con el año más duro en décadas, décadas y décadas en nuestro país y en todo el mundo. Ha sido el año de una gran calamidad, una gran pandemia, pero también de la resistencia", ha argumentado, aludiendo, por ejemplo, a los espontáneos aplausos de los ciudadanos a los profesionales sanitarios durante el confinamiento estricto.



