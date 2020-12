Venezuela.- Maduro recuerda que el revocatorio es en 2022 y que la ley castigará las "ínfulas de autoproclamación"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha recordado este lunes que para 2022, cumpliendo con los plazos fijados por la Constitución, la oposición podrá comenzar con el proceso de iniciar un nuevo referéndum revocatorio en su contra, y ha defendido que las "ínfulas de autoproclamación y extensión ilegal de supuestos mandatos" deben pasar por el filtro de la justicia.



"En el 2022 todo aquel opositor que quiera ejercer su derecho constitucional a recoger firmas y solicitar un referendo revocatorio contra el presidente Maduro tiene su derecho y puede ejercerlo", ha dicho el presidente venezolano durante un acto en Caracas con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).



Fuera de este procedimiento, el presidente Maduro ha asegurado que será "la ley" y "la justicia" quienes se encarguen de "esas ínfulas de autoproclamación y extensión ilegal de supuestos mandatos", en referencia a la reciente maniobra de la Asamblea Nacional elegida en 2015, y de mayoría opositora, que este fin de semana anunció que prorrogaría su mandato con Juan Guaidó al frente.



"Así que yo les digo, sencillamente, frente a esas pretendidas ínfulas inconstitucionales de autoproclamadas extensiones de mandato que no corresponden, yo solo digo confiemos en la justicia", ha dicho Maduro.



"No me temblará el pulso, que lo sepan aquí, allá, todos y todas, se acabó ya el alboroto, vamos a jugar en serio por el país, a respetar la ley y la Constitución", ha enfatizado Maduro.



Este fin de semana, la Asamblea Nacional elegida en 2015, amparándose en las acusaciones de fraude electoral lanzadas contra las parlamentarias del 6 de diciembre, decidió ampliar su mandato y mantener a Guaidó al frente, para que siga siendo "presidente encargado" de Venezuela.



El propio Guaidó en las últimas horas ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que ha pedido a los miembros de la comunidad internacional que brindaron su apoyo que lo mantengan e incluso ha reconocido que la oposición necesita "la fuerza" del Ejército para "alcanzar una solución que permita recuperar la libertad" en Venezuela.



"Por allí se ha intentado la estupidez de creer que una autoridad pública puede auto extender su mandato luego que fenezca. Ha pretendido nuevamente autoproclamarse y usurpar una autoridad que solo la entrega el pueblo y de manera temporal", ha señalado.



"¿Sería legítimo, constitucional, sería legal? Claro que no, y jamás ocurriría porque somos hombres forjados en principios constitucionales", ha enfatizado el presidente Maduro en un acto emitido por la televisión pública venezolana.



En 2022, al cumplirse tres años del segundo mandato de Maduro, tal y como contempla la Constitución del país, cualquier ciudadano puede iniciar un proceso para recoger de firmas con las que acudir al Consejo Nacional Electoral (CNE) y activar el mecanismo revocatorio.



La oposición celebró entre el 7 y el 12 de diciembre una consulta popular como alternativa a las parlamentarias del 6 de diciembre y con las que Guaidó intentó legitimarse de cara a la comunidad internacional, aunque su mandato al frente de la Asamblea Nacional expira oficialmente el próximo 5 de enero, cuando tomará posesión el nuevo Legislativo.



El chavismo recuperó el poder de la Asamblea tras obtener el 69 por ciento de los votos, en una jornada electoral marcada por una baja participación --del 31 por ciento, según datos oficiales--, promovida y alentada por la oposición con el fin deslegitimar los comicios.