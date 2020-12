Venezuela añade 320 casos de covid-19 y otros cuatro fallecimientos

Una mujer usa mascarilla en una plaza decorada con luces navideñas en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 28 dic (EFE).- Venezuela sumó este lunes 320 casos de covid-19 y otras cuatro muertes por esta enfermedad en las últimas 24 horas, informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

"La Comisión Presidencial para la Prevención y Control del COVID19 informa al pueblo de Venezuela que en las últimas 24 horas se registraron 320 nuevos contagios", dijo Rodríguez a través de su cuenta en Twitter.

De esos 320 casos, explicó, 315 son de transmisión local y 5 de personas que llegaron al país provenientes de Turquía y México.

El estado con mayor número de casos en esta oportunidad es el de Yaracuy (centro) con 91, seguido de Mérida con 88.

La vicepresidenta también informó que entre los fallecidos a causa de la enfermedad se encuentran dos hombres de 56 y 74 años y dos mujeres de 74 y 70 años.

Desde que comenzó la pandemia, en Venezuela se han registrado 112.636 casos de covid-19 y actualmente permanecen activos 4.881, según el Gobierno de Nicolás Maduro, que también asegura que el total de fallecidos es de 1.018.

Venezuela se encuentra actualmente sin cuarentena, luego de pasar ocho meses bajo un sistema de confinamiento que era flexibilizado cada siete días con la finalidad de dinamizar la golpeada economía.

Sin embargo, en los últimos meses el sistema no era cumplido de manera rigurosa.

El presidente Nicolás Maduro ha criticado además que en medio de la flexibilización de este mes haya ciudadanos que no estén cumpliendo con las medidas para prevenir la covid.

Este mismo lunes indicó que está "estudiando las modalidades" para implementar nuevamente un sistema de cuarentena en enero.

"La comisión presidencial me ha propuesto un cierre de cuarentena radical fuerte de 14 días arrancando el mes de enero, vamos a ver en qué fecha", dijo.