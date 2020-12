Unas 60 tumbas profanadas con cruces gamadas en el sur de la región de París

Unas 60 tumbas profanadas con cruces gamadas en el sur de la región de ParísBobigny, Francia, 28 Dic 2020 (AFP) - Unas 60 tumbas del cementerio municipal de Fontainebleau, en el sur de la región parisina, fueron profanadas con cruces gamadas durante la noche del domingo al lunes, informaron este lunes fuentes coincidentes."Sesenta y siete estelas, algunas antiguas y otras más recientes, fueron vandalizadas con cruces gamadas y rosas blancas y plateadas", dijo a la AFP el alcalde de Fontainebleau, Frédéric Valletoux.El cementerio judío, situado al lado del principal cementerio de la localidad, no sufrió ningún tipo de profanación, según la fiscalía local, que abrió una investigación por "degradación de sepulturas".Además de las cruces gamadas, también aparecieron otras extrañas pintadas, como inscripciones con la palabras "Biobananas" o "Charles".Pero no hubo "ningún mensaje de carácter antisemita", recordó el alcalde. La fiscalía también explicó que no se encontró "ninguna reivindicación" política de estas pintadas.ali/pga/anr/fka/eb/pc