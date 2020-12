UE recibirá 100 millones de dosis adicionales de vacuna Pfizer

(Bloomberg) -- La Unión Europea ejercerá una opción para recibir 100 millones de dosis adicionales de la vacuna contra el covid-19 desarrollada por Pfizer Inc. y BioNTech SE ante el aumento del número de casos en toda la región.

La medida elevará el total a 300 millones de dosis en virtud de un acuerdo anterior entre el bloque de 27 miembros y las farmacéuticas. Posteriormente llegarán más vacunas, afirmó en un tuit la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

También se anticipa la entrega de vacunas de AstraZeneca Plc y la Universidad de Oxford, aunque es posible que todavía no sean aprobadas. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) no ha recibido suficiente información para evaluar la vacuna de Astra-Oxford, indicó el martes el regulador.

Las farmacéuticas han presentado datos como parte de una revisión continua, pero no han solicitado autorización para la vacuna, lo que significa que la agencia aún no ha programado una reunión para la evaluación de la vacuna, dijo una portavoz por correo electrónico. La EMA confirmó los comentarios de su director ejecutivo adjunto, Noël Wathion, a un periódico belga, donde dijo que eso significa que es poco probable que la vacuna sea aprobada en enero.

El comité de la EMA que supervisa las evaluaciones de vacunas está analizando otra vacuna, la de Moderna Inc., para lo cual tiene prevista una reunión clave que realizará el 6 de enero.

Los países de la UE comenzaron a vacunar a la población durante el fin de semana con el tratamiento de Pfizer-BioNTech, menos de una semana después de que se autorizara su uso.

Nota Original:EU to Take Extra 100 Million Pfizer Doses in Covid Vaccine Push

