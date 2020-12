'Sijena Sí' pide al Papa que obligue al obispo de Lérida a cumplir la sentencia de devolución de las obras a Barbastro

ZARAGOZA, 29 (EUROPA PRESS)



La Plataforma 'Sijena Sí' ha pedido al Papa Francisco que obligue al obispo de Lérida a cumplir la sentencia judicial que ordena la devolución de las obras artísticas de la diócesis de Barbastro-Monzón depositadas en el Museo de Lérida.



En una nota de prensa, 'Sijena Sí' ha celebrado la decisión del Juzgado de Barbastro de ordenar la ejecución provisional de la sentencia que condena al obispado de Lérida y al Museo de aquella provincia a devolver las 111 piezas artísticas.



"No podemos dormirnos", han indicado, recordando que --el 21 de diciembre-- la Plataforma de Entidades Cívicas de Lérida propuso realizar "una acción contundente" para frenar la ejecución provisional de la sentencia del Juzgado de Barbastro.



"En un tono más sensato, pero ya totalmente prescrito y caduco, el director del Museo de Lérida, Josep Giralt, pidió que las administraciones aragonesas y catalanas dejen la vía judicial y se pongan a dialogar".



Al respecto, la plataforma aragonesa ha señalado que estas obras "son bienes eclesiásticos, no de ninguna administración pública, y las parroquias propietarias ni pueden ni deben renunciar a la propiedad de las mismas, ni el obispo de Barbastro-Monzón puede hacer dejación de sus funciones de administrador superior de la diócesis procurando que estas parroquias recuperen lo que se les ha secuestrado".



Han añadido que "el tiempo del diálogo hace mucho tiempo que pasó", recordando que, en 1988, "el entonces obispo de Lérida, Monseñor Ramón Malla, inició el litigio canónico y diseñó una enmarañada madeja junto con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, para apropiarse de lo que no era suyo mediante la creación del Museo de Lérida y su consorcio civil-eclesiástico".



Por otro lado, el Círculo de Amigos del Museo de Lérida, "ahora que lo ven todo perdido tras 23 años de triquiñuelas legales", ha enviado una carta al Consorcio del Museo de Lérida donde recomienda "acudir al Papa Francisco", han indicado desde 'Sijena Sí'.



"¿Van ahora a apelar de nuevo al Papa, saltándose además la intermediación del arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Juan José Omella, porque consideran que este mantiene un criterio bastante conocido y no escondido a favor de la tesis aragonesa? ¿Cómo podría ser de otro modo si, como cardenal, respeta a los tribunales eclesiásticos?", se han preguntado en 'Sijena Sí'.



Para la plataforma altoaragonesa, "es un escandaloso despropósito que el actual obispo de Lérida, Monseñor Salvador Giménez Valls haya participado en la apelación de la sentencia condenatoria del Juzgado de Barbastro". Han considerado que "podría haber pasado a la historia como quien obedeció a los tribunales de la Iglesia e hizo entrar en razón a su clero y a la feligresía leridana".



'Sijena Sí' ha confiado en que el Vaticano sea "consecuente" con las sentencias dictadas, hace años, por los tribunales eclesiásticos. Han reiterado su apoyo al obispo de Barbastro-Monzón, monseñor Ángel Pérez Pueyo, "por su valentía para acabar de una vez por todas con este espinoso asunto que ensucia la credibilidad de la Iglesia y rompe la fraternidad".



Este colectivo ha avisado de que "podrían intentarse presiones serias para llegar a una vía de consenso político tras tantos pleitos judiciales", ante lo que han exigido no dar "ni un paso atrás".