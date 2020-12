Rusia/EEUU.- Rusia dice que "no cabe esperar una pronta mejoría" de las relaciones con EEUU con Biden en la Casa Blanca

Dice que hace falta "voluntad política" de Washington para "quitar escombros" de las relaciones bilaterales



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado este martes que "no cabe esperar una pronta mejoría" de las relaciones con Estados Unidos una vez que el presidente electo, Joe Biden, acceda a la Casa Blanca el 20 de enero.



"Lamentablemente, no cabe esperar una pronta mejoría o siquiera una estabilización de las relaciones con Estados Unidos, que se van degradando", ha señalado Lavrov durante una entrevista concedida a la agencia rusa de noticias Sputnik.



Así, ha subrayado que "la histeria galopante en Estados Unidos deja pocas oportunidades para una rápida vuelta a la normalidad". "Nuestro diálogo se ha convertido en rehén de las riñas políticas internas en Estados Unidos, lo que no contribuye desde luego al desarrollo de una cooperación constructiva", ha agregado.



En este sentido, ha apuntado que la nueva Administración estadounidense deberá mostrar voluntad política para "desescombrar" las relaciones bilaterales. "No será fácil quitar los escombros acumulados en los últimos años por causas ajenas a nosotros, pero debemos esforzarnos por lograrlo", ha argüido.



Lavrov ha mostrado sin embargo su confianza en que las relaciones entre ambos países cuentan con "un potencial no aprovechado aún" y ha apostado por resolver los problemas con "pasos pequeños". "Estamos preparados para ese trabajo", ha reseñado el ministro ruso.



Por ello, ha hecho hincapié en la necesidad de que Biden apueste por un diálogo con Moscú. "Esperamos que el nuevo equipo de la Casa Blanca tome una decisión que satisfaga los intereses del pueblo estadounidense y demuestre un deseo recíproco de mantener el diálogo con Moscú", ha resaltado.



El Kremlin ya apuntó el 13 de diciembre que no espera cambios positivos en sus relaciones con Washington con la llegada de Biden a la Casa Blanca, argumentando que Moscú no se centra tanto en la persona que ocupará el puesto de presidente de Estados Unidos, sino "en los intercambios bilaterales en los asuntos globales".



Lavrov ha criticado además "la falta de disposición" de varios países occidentales, "con Estados Unidos al frente", para establecer una cooperación constructiva respecto a la pandemia de coronavirus. "Desgraciadamente, problemas comunes como la epidemia de COVID-19 aún no han logrado unir a la comunidad internacional", ha valorado.



"Los socios occidentales han utilizado activamente toda suerte de herramientas ilegítimas, desde la presión con la fuerza hasta las guerras de información", ha denunciado, al tiempo de criticar que "no se hiciera caso" a la iniciativa del presidente ruso, Vladimir Putin, de "abrir en el comercio internacional los 'corredores verdes', libres de guerras comerciales y sanciones".