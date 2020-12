Portaltic.-La pandemia dispara la lectura digital entre los españoles y corona abril como el nuevo mes de la lectura

29/12/2020 Lectura digital POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA KOBO



MADRID, 29



La lectura digital se ha disparado este año entre los españoles, sobre todo en el mes de abril, cuando se incrementó un 30% respecto al pasado año, reemplazando a agosto como el 'mes de la lectura', una situación que se enmarca en la crisis sanitaria y las restricciones impuestas a la movilidad de los ciudadanos con el estado de alarma.



El Informe 'Rakuten Kobo 2020', de Kobo by Fnac, revela que los españoles están "leyendo más que nunca", con datos que muestran un aumento del 30 por ciento en el tiempo que dedicaron a la lectura en promedio en el pico de la pandemia, que en la misma época del año pasado.



Al principio de la pandemia, con la gente en sus hogares, Rakuten Kobo experimentó un aumento en la cantidad de nuevos lectores que accedían a su plataforma de lectura digital, hasta pasar el equivalente a 584 años leyendo en 2020, 152 años más que en 2019, como recoge el comunicado enviado a Europa Press.



El pico de lectura en España se disparó en abril, durante el confinamiento, con un aumento del 30% respecto a 2019, hito que cambió el patrón del 'mes de la lectura', tradicionalmente asignado a agosto.



De este dato se entiende que el 'mes del libro' -caracterizado por el Día del Libro y la Fiesta de Sant Jordi del 23 de abril-, que este año no pudo celebrarse como de costumbre, se conmemoró con el mayor incremento del índice de lectura digital registrado, apuntan desde la compañía.



Las categorías más leídas siguieron la tendencia de años anteriores (ficción, no ficción, novela romántica, misterio y thriller y niños), aunque los géneros que más han crecido este año muestran la forma en que los españoles invierten su mayor disponibilidad de tiempo: en la mejora personal (+98%) y las aficiones o 'hobbies' (+81%).



EL DOMINGO, EL DÍA MÁS POPULAR PARA LEER



El domingo, con un aumento del 62% respecto al 2019, se ha alzado como el día favorito para dedicarlo a la lectura, y las 15 horas es la hora del día preferida por los españoles para leer. Sin embargo, la lectura nocturna está en alza, con las 21 horas como el momento de mayor crecimiento en las horas de lectura (+689% comparado con 2019).



El informe señala que los valencianos son los lectores más noctámbulos (las 22 horas es su 'hora punta') y destaca que los habitantes de Bilbao se privan de horas de sueño, ya que las tres de la mañana aparece como su momento preferido para la lectura.



El domingo 3 de mayo fue este año el 'día rey' de la lectura digital a nivel nacional, es decir, el que más tiempo se ha dedicado a la lectura. Un día que sufre ligeras variaciones si se compara por ciudades: fue el 8 de abril en Bilbao, el 12 de abril en Sevilla, el 13 de abril en Valencia, el 23 de abril en Madrid y Zaragoza, y el 26 de abril en Barcelona.



Sevilla es, además, la ciudad que más ha aumentado su tiempo de lectura digital, con un incremento del 74%, seguida de Bilbao (+70%) y Madrid (+65%). Zaragoza (+64%), Barcelona (+58%) y Valencia (+55%) continúan en el ranking nacional con alzas significativas.



Y en sus lecturas, a los españoles les gustan las sagas y las series. Cinco de los diez títulos más populares responden a este canon: Reina roja, de Juan Gómez-Jurado; Loba negra, de Juan Gómez-Jurado; El enigma de la habitación 662, de Joël Dicker; La nena, de Carmen Mola; La madre de Frankenstein, de Almudena Grandes; La chica de nieve, de Javier Castillo; La novia gitana, de Carmen Mola; El día que se perdió la cordura, de Javier Castillo; La danza de los tulipanes, de Ibon Martín; y Un cuento perfecto, de Elisabet Benavent.