Osasuna no cierra el año con una victoria en Primera desde 2011

Pamplona, 29 dic (EFE).- Se acerca 2021 y la última jornada del año de LaLiga Santander queda pendiente para un Osasuna que no cierra el año con una victoria en la máxima categoría desde 2011.

La última vez que el conjunto navarro sacó los tres puntos en su último partido del año fue hace 9 temporadas frente al Villarreal en El Sadar. Los goles en los 15 minutos finales de Ibrahima Balde y Sergio sirvieron para colocar a Osasuna en puestos de Liga Europa antes del parón navideño.

Desde entonces, tres derrotas y un empate es el bagaje rojillo en sus últimas citas anuales en Primera División. En 2012 cayó en casa ante el Granada (1-2), en 2013 empató a un gol frente al Celta de Vigo en Balaídos y en 2016 perdió de nuevo en tierras gallegas contra el Deportivo (2-0).

En el regreso de Osasuna la temporada pasada a Primera División, los de Pamplona se quedaron con la miel en los labios ante la Real Sociedad. Los hombres de Jagoba Arrasate a punto estuvieron de levantar un 1-3 que reflejó el marcador al descanso gracias a un tanto de Aridane de cabeza.

El argentino Chimy Ávila cuajó un partido notable. El delantero metió dos goles de enorme calidad y gran belleza que no sirvieron finalmente para nada, ya que su compatriota Roncaglia cometió una acción infantil golpeando a Le Normand, que supuso su expulsión para cortar una remontada que estaba encaminada.

Este jueves, Osasuna tiene la oportunidad de volver a vencer tras más de dos meses sin hacerlo ante un Deportivo Alavés al que sacó los colores en la última campaña y ganó por 4-2 en Pamplona.

Durante estos días, Jagoba Arrasate ha ahondado en la idea de presión que ya conocen sus jugadores y que se pudo ver en Elche el pasado martes. Pese a su gran puesta en escena, no sirvió para sumar tres puntos que hubiesen calmado las aguas del río que da nombre al estadio rojillo.

Por otro lado, el psicológico es otro de los aspectos a tener muy en cuenta. La mala racha de resultados que atraviesa el equipo actualmente (2 puntos de los últimos 24 en juego) podría afectar a la hora de encarar con confianza una cuesta de enero que será clave para el devenir de Osasuna en la temporada de su centenario.