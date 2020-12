Olga Moreno guarda silencio tras la aparición de una nueva amante de Antonio David Flores

29/11/2019 Olga Moreno, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 29 (CHANCE)



Después de destapar una supuesta infidelidad de José Antonio Canales Rivera a su novia, las tornas se han vuelto en contra de Antonio David Flores, al que tras unos meses de relativa "tranquilidad" en lo que a asuntos amorosos se refiere, le ha salido una nueva amante.



Una desconocida joven que, por el momento, prefiere no desvelar su rostro ni su cara, pero que afirma que ha mantenido una relación con el colaborador durante los últimos 15 años, que se acostó con él dos días antes de su boda con Olga Moreno, y que ésta y sus hijos la conocen.



Un afectado Antonio David, harto de que su programa destape supuestas deslealtades a su mujer, ha anunciado que no conoce de nada a esta mujer y que tomará medidas legales tras sus declaraciones.



Y, mientras su marido defiende su fidelidad en el plató de "Sálvame", Olga prefiere hacer oídos sordos e ignorar, una vez más, los testimonios que apuntan a que Antonio David le ha sido desleal.



Centrada en su rutina y muy seria, la sevillana ha preferido guardarse para sí misma si conoce a la supuesta amante de su marido o si es cierto que la conocen tanto ella como Rocío y David Flores, los hijos que Antonio David tuvo con Rocío Carrasco. Dejando a un lado su habitual simpatía con los reporteros, Olga reacciona con un tenso silencio a las nuevas acusaciones de infidelidad de su marido con una mujer a la que ella misma conoce. ¡Dale al play y no te pierdas su reacción!



