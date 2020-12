Observatorio registra 2.862 muertes sospechosas de covid-19 en Nicaragua

Un adulto mayor utiliza un tapabocas durante la homilía en una catedral, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 28 dic (EFE).- El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 de Nicaragua informó este lunes que, según sus registros, 2.862 personas han fallecido en el país con síntomas del coronavirus o por neumonía, incluidas 11 en la última semana.

La entidad, una red de médicos y voluntarios de todo el país centroamericano, también reportó 11.935 casos sospechosos de la enfermedad hasta el pasado 23 de diciembre, una cifra superior a los registros brindados por el Ministerio de Salud local.

Hasta el martes pasado, las autoridades de Salud reportaban 5.991 casos confirmados y 164 fallecidos.

El Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega no ha precisado el número de pruebas que ha realizado y se ha limitado a informar la cifra de casos confirmados, las muertes y recuperados.

"En Nicaragua continuamos sin obtener información oficial sobre la pandemia conforme a los estándares internacionales, sin conocer el número de pruebas diagnósticas que se han realizado y sus resultados y sin conocer los planes para la aplicación de vacunas", criticó el ente.

Asimismo, el observatorio alertó que 837 trabajadores de la salud han sido reportados con sintomatología asociada o presuntiva de la covid-19, entre ellos 112 que han fallecido.

"En esta semana hubo dos reportes de casos y un reporte de muerte sospechosa entre el personal de salud", precisó el ente, que advirtió que en Nicaragua sigue la exposición de personas en aglomeraciones.

EVITAR REUNIONES

En ese sentido, instó a evitar las reuniones con miembros que no sean de su burbuja domiciliar, y que si aun así decide reunirse, tratar que sea con menor cantidad de personas posible y en el lapso de tiempo más reducido posible.

Además, realizar la reunión en un espacio abierto y con buena ventilación natural, con puertas y ventanas abiertas, y que al llegar al punto, cada visitante debe lavarse las manos con agua y jabón y repetir varias veces o usar alcohol en gel constantemente.

También no saludar con contacto físico ni cercanía corporal, usar mascarillas siempre (a excepción del tiempo de comida, momento en que deberá asegurarse de respetar la distancia de dos metros), y evitar los apretones de manos, besos y abrazos.

Asimismo, hablar poco, en voz baja y evitar conversaciones efusivas o carcajadas, procurar que solo una persona sirva la comida usando mascarilla y guantes, no compartir piezas de la vajilla, y desinfectar constantemente las superficies.

"Hacemos un llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de prevención en todo momento y evitar participar en reuniones con más de 20 personas, en especial si no son de su núcleo (o burbuja) domiciliar", abogó.

El Ejecutivo ha sido criticado desde diversos sectores por promover eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y por no haber suspendido las clases presenciales en medio de la pandemia y apenas establecer restricciones.

El presidente Daniel Ortega se ha declarado en contra de la campaña "Quédate en casa" porque, a su juicio, destruiría la economía local, que se ha contraído los dos últimos años y que es mayoritariamente informal.