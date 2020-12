Ningún positivo por COVID-19 en el Cádiz

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera. EFE/JuanJo Martín/Archivo

Cádiz, 29 dic (EFE).- El Cádiz no tiene finalmente ningún caso positivo por COVID-19 tras las últimas pruebas médicas realizadas a la plantilla de jugadores y al cuerpo técnico que dirige Álvaro Cervera, quien tiene a su disposición a todos sus futbolistas, salvo a los lesionados, para recibir este martes al Real Valladolid.

El plantel del conjunto amarillo se sometió este martes a una nueva ronda de test de detección del coronavirus, siguiendo el protocolo establecido por LaLiga y que descartó que hubiera algún positivo después de que el lunes el propio Cervera indicara que, al parecer, se había registrado algún caso en el equipo.

Los resultados "han sido satisfactorios, no hallándose ningún positivo", informó el club, con lo que el técnico cadista podrá confeccionar sin problemas su convocatoria de cara al encuentro perteneciente a la jornada 16 que disputarán frente al Real Valladolid, a partir de las 21.30 horas, en el estadio Ramón de Carranza.

El argentino Augusto Fernández está lesionado y no está disponible para el encuentro, mientras que el lunes se anunció el positivo del centrocampista canterano Sergio González, que no tiene ficha y únicamente entrena con el equipo.

Cervera anticipó el lunes que se habían dado otros positivos en pruebas de antígenos, que no se han confirmado en las posteriores pruebas PCR.

El Cádiz no pudo entrenarse el lunes de manera colectiva, lo que propició la preocupación del técnico al no haber podido preparar determinados ejercicios tácticos para contrarrestar el potencial del Valladolid.