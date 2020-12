Miriam Saavedra arremete contra Kiko Rivera e Isa Pantoja por cómo se están portando con su madre

09/11/2020 Miriam Saavedra, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 29 (CHANCE)



Miriam Saavedra está disfrutando de una Navidad tranquila en Madrid. Lejos de su familia, pero con muchos planes para este 2021, la exnovia de Carlos Lozano tiene claro cuál es su deseo para el año que viene: "Mucha salud para todas las familias españolas y de todo el mundo, de aquí hasta Perú".



Aunque tiene "muchas ganas de poder abrazar" a su familia, la colaboradora nos cuenta que están todos bien y "si Dios quiere me los traigo aquí". Instalada en nuestro país y convencida de que "la televisión es lo mío", Miriam asegura que "en cada proyecto que hago lo doy todo, como tiene que ser. Las oportunidades se tienen que coger para darlo todo".



Conciliadora con Carlos Lozano, Miriam no duda en asegurar que "a él y a todo el mundo le deseo lo mejor. Estoy muy contenta de que la gente se enamore, quiero que todo el mundo esté muy feliz" ya que, en sus propias palabras, "lo pasado pasado está. Pisado".



Acerca de si ella ha rehecho, al igual que Carlos, su vida sentimental, la peruana confiesa que "estoy contenta. Muy contenta y muy feliz, yo no he vuelto a hablar de mi vida sentimental porque así lo he querido. Yo vivo el amor"



Sin embargo, aunque todo es paz y amor, Miriam estalla cuando le preguntamos por el enfrentamiento que Kiko Rivera e Isa Pantoja mantienen con su madre, Isabel Pantoja. Como si de una íntima amiga de la tonadillera se tratara, la reina inca arremete duramente contra los hijos de ésta: "Es vergonzoso, es indignante cómo se puede llegar a esto, todo por el dinero y el sucio interés a denigrar a una madre, antes me corto la lengua o me agarran a un caballo como Atahualpa murió. Yo en mi vida me cabría en mi cabeza hablar mal de mi madre, es tu madre, te ha criado. Aunque no te haya traído a este mundo te ha criado, es tu madre y la respetas, lo mismo con Kiko".



"Todo es interés y dinero. Es muy sucio y muy cochino, llegar a eso es muy denigrante, deja mucho que desear de esas personas. Pero bueno, es lo que hay, al final es morbo. Tiene todo mi apoyo Isabel Pantoja, como madre, yo tengo una madre y soy hija, hablo como hija, lo que están haciendo con esa señora, por parte de sus hijos, principalmente de su hijo, me parece muy sucio, vomitivo y hasta denunciable", asegura Miriam, tomándose muy a pecho lo que está viviendo la tonadillera en sus carnes en los últimos meses.