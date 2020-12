Manotas cree que el fútbol mexicano lo proyectará a la selección colombiana

MIA16. HOUSTON (EE.UU.), 04/03/2019.- El delantero colombiano Mauro Manotas, habla con la prensa en el vestuario del estadio BBVA Compass en Houston, Texas (EE.UU.). EFE/Marcelino Benito/Archivo

Tijuana (México), 29 dic (EFE).- El colombiano Mauro Manotas, delantero del Tijuana del fútbol mexicano, dijo este martes que escogió a la Liga de México para jugar porque le otorgará la proyección para que sea llamado a la selección de su país.

"Mi gran sueño es llegar a la selección de Colombia y sé que la liga mexicana da esa proyección, por lo que creo que si trabajo bien aquí eso me abrirá un lugar", afirmó el atacante, que llegó a Tijuana como refuerzo para el Clausura 2021.

Manotas, quien viene del Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, donde jugó entre 2015 y 2020, aseguró que durante su estancia en el Dynamo veía más el fútbol mexicano que el de la MLS.

"Seguía más a la liga mexicana cuando estaba en Houston que a la MLS, veía todos los partidos del campeonato de acá. Sé que es una liga competitiva, exigente, que puede llevarme a la selección y por eso me alegra mucho estar acá", reiteró.

En su paso por el Houston Dynamo el artillero marcó 52 goles, una cifra que lo convirtió en el segundo máximo anotador en la historia de ese equipo, situación que, aceptó, fue determinante para llegar a Tijuana, el conjunto que tuvo la peor delantera del Apertura 2020 con solamente 12 goles anotados.

"Sé que el equipo andaba falto de goles y eso es una motivación porque vengo para eso, para hacer goles, para ser mejor delantero y espero que el club no solo dependa de mí para anotar, sino que podamos conformar un equipo fuerte", expresó el sudamericano.

Mauro Manotas, de 25 años, subrayó que su experiencia en el fútbol de los Estados Unidos lo tiene listo para competir con delanteros de la talla del francés André-Pierre Gignac, de los Tigres UANL, o el argentino Rogelio Funes Mori, del Monterrey.

"Es un gran reto venir a esta liga a competir con delanteros como Gignac o Funes Mori que son importantes a nivel mundial. Esa fue una de las razones para venir a México, siento que estoy preparado mentalmente para enfrentar a esa calidad de delanteros", comentó.

Manotas puntualizó que vino a Tijuana a ser parte del 11 que el argentino Pablo Guede, entrenador del equipo, escoja en cada partido del Clausura 2021.

"No puedo decir cuántos goles voy a hacer, pero sí puedo decir que voy a ser titular indiscutible y eso me lo voy ganar con mi trabajo y con mis goles", añadió.

Manotas empezó su carrera en el Uniautónoma FC del balompié de su país y sus actuaciones lo llevaron a la selección Sub-20 de Colombia, con la que participó en el Sudamericano de la categoría realizado en Uruguay en 2015.