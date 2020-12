Manifestación contra el aborto en víspera de votación en el Senado de Argentina

SHOTLIST BUENOS AIRES, ARGENTINA28 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general de manifestantes en contra del aborto marchando con banderas2. Plano medio de manifestantes en contra del aborto marchando con banderas3. Plano general de manifestantes en contra del aborto reunidos en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada4. Plano general de manifestantes en contra del aborto marchando5. Primer plano de un cartel que dice: aborto: asesino 6. SOUNDBITE 1 - Carolina Prieto, manifestante en contra del aborto (mujer, español, 7 seg.): "Van a votar en contra de la mujer, en contra de la familia y en contra de la vida." 7. Plano panorámico de manifestantes en contra del aborto durante la protesta8. Primer plano de una mujer aplaudiendo9. Plano medio de una mujer con un pañuelo azul10. Primer plano de un pañuelo azul y un rosario11. Primer plano de la Virgen de Luján 12. SOUNDBITE 2 - Santiago , manifestante en contra del aborto (hombre, español, 26 seg.): "No hay que confundir, no es un tema de religión. De hecho, soy ateo; no tiene nada que ver con la religión. Por más que muchos sí sean católicos, evangélicos, traigan virgencitas, cruces, no tiene nada que ver con eso: es una cuestión científica de reconocer que la vida empieza en la concepción y moral de aceptar y reconocer que está mal matar a una persona ya sea antes o después del nacimiento." 13. Paneo de izquierda a derecha de médicos manifestándose14. Plano general de un sacerdote hablando en la manifestación con un parlante15. Plano general de gente en la protesta16. Primer plano de una mujer con dos banderas argentinas, una con el rostro de Jesús Plano panorámico de un hombre ondeando una bandera gigante de Argentina, frente a la Catedral ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Enfoque"Marea verde" en Argentina, una revolución feminista con el faro del aborto legal Por Liliana SAMUELBuenos Aires, 27 Dic 2020 (AFP) - Miles de mujeres volvieron a salir a las calles para hacer oír su reclamo por la legalización del aborto ante el Congreso donde diputados y senadores deciden si otorgarán ese derecho, en una renovada "marea verde", hito de la lucha feminista en Argentina."La marea verde es una revolución feminista en movimiento y es intergeneracional. Hay una experiencia de transversalidad, de articulación con sindicatos, movimientos sociales, de derechos humanos. No es una moda, hay una historia", dice a la AFP María Florencia Alcaraz, autora del libro "¡Qué sea ley!", sobre la lucha por la legalización del aborto en Argentina.A dos años de quedar trunco en el Senado el primer proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) tratado por el Congreso, otra iniciativa volvió al recinto, esta vez con la firma del presidente Alberto Fernández. Aprobada en la Cámara de Diputados, será el Senado el que defina el 29 de diciembre el destino de la ley, aún incierto por un escenario prácticamente de empate."2018 marcó la salida del 'closet' del tema del aborto que había sido tabú durante tanto tiempo para la sociedad argentina. Este 2020, con la despenalización social, es la oportunidad para garantizar los derechos", asegura Alcaraz, fundadora de Latfem, un medio de comunicación feminista. - "Hablan sobre mí" - Mila Mondello fue una entre miles de 'pibas' que manifestaron los 10 y 11 de diciembre pasados frente al Parlamento cuando los diputados aprobaron el proyecto."El aborto es una situación que puede estar atravesando una compañera al lado tuyo y eso te da empatía y te decís: ¡Loco! el sistema legislativo está hablando sobre mí, de situaciones que puedo llegar a vivir. Si discuten si una chica de 14 a 16 años necesita el permiso explícito de 400 adultos para hacerse un aborto, me toca directamente", lanza.Esta joven de 17 años se inició en la militancia cuando la lucha feminista hacía eclosión en Argentina desde el movimiento 'Ni una menos', surgido en 2015 con multitudinarias marchas contra la violencia de género. La Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito ya llevaba casi una década de existencia."Tras un año de muchas frustraciones, si sale va a ser una alegría desaforada", se ilusiona.Debido a la pandemia, las masivas marchas de los pañuelos verdes -símbolo de los defensores del aborto legal- dejaron paso a campañas en redes sociales, performances callejeras o 'pañuelazos', a excepción del día del debate en Diputados cuando miles se manifestaron frente al Congreso, una escena que se espera volverá a repetirse el 29 de diciembre."La masividad es una foto bonita, tiene que ver con la celebración y la ocupación de la calle. Pero la lucha feminista es también el ejercicio de la política, de la estrategia y este año se juega mucho eso", analiza Alcaraz. - "Era tabú, faltaban palabras" - A Guadalupe Passadore, licenciada en Sociología de 25 años, hablar del aborto la remite a sus 13 años, cuando encontró a una amiga llorando en el baño del colegio. Había quedado embarazada. La adolescente abortó en forma clandestina, porque el embarazo no había resultado de una violación ni estaba en peligro su vida, las únicas dos causales para que sea legal en Argentina."No teníamos educación sexual y ella salía con pibes más grandes. Después del aborto quedó todo en el secreto, era tabú, no se hablaba. Faltó muchos días a la escuela porque fue con un raspaje, no había misoprostol. La escuela la acompañó pero como lo haría con alguien con una enfermedad, nunca hubo contención", recuerda Guadalupe.Desde aquel 2008 "hubo una transformación cultural muy fuerte, un cambio abrupto", considera. "Se empezó a hablar de patriarcado, de temas de género, de homosexualidad, de cuerpos gestantes. A nosotras nos faltaban palabras para nombrar las cosas y poder pelear por ellas", dice a la AFP. - Conquista - El voto está polarizado. "El Senado es complicado, es un espacio que muestra la vigencia del conservadurismo en la política y en el establishment de nuestro país", advierte Passadore.El tema es transversal a las fuerzas políticas. Que lleve la firma de Fernández (peronista de centroizquierda) puede sumar votos reticentes del oficialismo, pero también restar voluntades opositoras en vísperas de un año electoral."Esta ley no es de ningún presidente o gobierno, es una conquista más del movimiento de mujeres", dijo en el recinto la diputada Silvina Lospennato, activista 'verde' del partido PRO del exmandatario Mauricio Macri (derecha). Macri habilitó el debate parlamentario en 2018 aunque un año después se dijo un "defensor de las dos vidas", como se definen los que militan contra la IVE.Sea como fuere, dice Alcaraz, la marea verde no termina el 29. "El aborto es parte de la agenda de los feminismos que van por transformaciones sociales radicales en todo los planos".ls/sa/nn/rsr ------------------------------------------------------------- EnfoqueCatólicos y evangélicos redoblan esfuerzos contra el aborto en Argentina Por Nina NEGRONBuenos Aires, 28 Dic 2020 (AFP) - A la entrada del Congreso, una placa le recuerda a los parlamentarios que la Virgen de Luján es la patrona de los partidos políticos argentinos. En el país del papa Francisco, a punto de votar la legalización del aborto, la Iglesia ejerce toda su fuerza.Con una media sanción recibida por la Cámara de Diputados el 11 de diciembre, el Senado debe votar este martes una ley para la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Los bandos a favor y en contra se muestran parejos. Hace dos años, una iniciativa similar fracasó por la oposición mayoritaria de los senadores, en medio de una intensa campaña de las Iglesias católica y evangélica.En estos últimos días, ambas congregaciones han redoblado su apuesta provida con varias concentraciones y marchas en todo el país. - Apoyo mutuo - La Constitución argentina garantiza la libertad de culto. Una reforma de 1994 eliminó el requisito de pertenecer al catolicismo para ejercer como presidente de la República. Sin embargo, mantuvo en su preámbulo la invocación a Dios, así como el artículo segundo, que asegura el sostenimiento por parte del gobierno a la religión católica."La Iglesia católica en Argentina tiene una gran capilaridad. Hay una cultura católica muy fuerte en el mundo político", señala a la AFP el sociólogo Fortunato Mallimaci, autor de "El mito de la Argentina laica. Catolicismo, política y Estado"."Los grupos religiosos van en busca del apoyo del Estado y el Estado, cuando se siente débil, busca apoyo en los grupos religiosos. El peso de la Iglesia católica hoy en día es más político que religioso", enfatiza Mallimaci.La disposición constitucional se traduce en la práctica en que el Estado argentino paga un sueldo a los obispos y subvenciona a la educación católica, que abarca 36% de la enseñanza en el país, según este especialista.Mallimaci destaca, sin embargo, que desde el regreso de la democracia en 1983, el catolicismo ha perdido influencia, mientras "el mundo evangélico crece mucho".Según una encuesta de 2019 sobre creencias religiosas realizada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), 62,9% de los argentinos se declara católico, 18,9% sin religión y 15,3% evangélico.En este último periodo democrático, se aprobó el divorcio (1987). Luego vino una ley de educación sexual integral (2006), una para el matrimonio igualitario (2010), y una de identidad de género (2012). - La Iglesia y el aborto - En Argentina se permite el aborto en caso de violación o de riesgo de vida para la mujer desde 1921, cuando gobernaba el presidente radical (socialdemócrata) Hipólito Yrigoyen. Si se aprueba el actual proyecto de ley, la interrupción del embarazo será libre hasta la semana 14 de gestación."Hay una oposición y un rechazo muy grande de la Iglesia católica, que juega fuerte" para impedir la aprobación de la ley, dijo a la AFP el abogado constitucionalista Alfonso Santiago.Pero en caso de que se apruebe, este experto descarta que se produzca una ruptura del diálogo entre la Iglesia y el gobierno del centro-izquierdista Alberto Fernández, promotor de la ley y quien se enorgullece de su buena relación con el papa, antiguo obispo de Buenos Aires."No creo que haya un corte de la colaboración en otros temas. No ocurrió antes, cuando se aprobó el matrimonio igualitario", refirió Santiago.Aunque más de una vez el papa Francisco ha equiparado el aborto con la contratación de un sicario, durante este debate parlamentario en Argentina ha guardado de momento silencio."Es una ley que no obliga. El problema que se le plantea a la Iglesia católica si se legaliza el aborto es que quedará en ella, y no ya en el Estado, hacer que sus fieles cumplan con una prohibición que solo será religiosa", explica Mallimaci.Un sondeo del Conicet en 2020 encontró que 22,3% de los católicos en Argentina piensa que la mujer debe tener derecho al aborto si así lo decide, 55,7% cree que el aborto debe permitirse solo en algunas circunstancias y 17,2% lo rechaza en todos los casos. - Movilización evangélica - Las organizaciones evangélicas han liderado desde 2018 multitudinarias manifestaciones de los contrarios a la legalización del aborto."Tienen el ímpetu de los renacidos. Las manifestaciones celestes [contra el aborto, por el color del pañuelo con el que se identifican, Ndlr] están lideradas por ellos, los católicos no se movilizan de esa manera", señala Mallimaci.Pese a su crecimiento constante, las iglesias evangélicas en Argentina "no tienen la misma fuerza política que en otros países, como por ejemplo Brasil donde cuentan con un bloque parlamentario", señala Santiago."Es una estructura muy dispersa, con mucha diversidad, pero con gran capacidad para movilizar a su gente", apunta.La próxima ocasión para manifestarse será este martes, a las afueras del Congreso, donde también se concentrarán las militantes feministas del pañuelo verde, para una jornada parlamentaria en la que ambos sectores contienen el aliento y ninguno se atreve a anticipar un resultado.nn/ml/rsr -------------------------------------------------------------