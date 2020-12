Los partidos se inscriben con fiesta a los comicios subnacionales bolivianos

Franklin Flores (c), candidato a la gobernación de la ciudad de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), es visto hoy en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz

La Paz, 28 dic (EFE).- Un ambiente festivo en su mayoría se vivió este lunes en los alrededores de los tribunales electorales departamentales de Bolivia en la última jornada para registrar candidaturas a los comicios subnacionales previstos para marzo de 2021.

Este panorama se vio en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, las principales de Bolivia, donde muchas agrupaciones políticas esperaron hasta entrada la tarde para el registro de sus candidatos, algunas con masivas caravanas en las que abundó la música.

En La Paz, uno de los primeros partidos en acudir al tribunal electoral fue el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) con una marcha liderada por sus candidatos, entre ellos el exdiputado Franklin Flores, que postula a la gobernación, y el exgerente de la empresa estatal Mi Teleférico César Dockweiler, aspirante a la alcaldía paceña.

Junto a ellos se movilizaron centenares de campesinos e indígenas de provincias paceñas vestidos muchos con sus trajes típicos y portando las banderas azules con franjas blancas y negras que caracterizan al MAS.

Algunos sectores llevaron bandas de música autóctona para amenizar la espera, matizada también por el "pijcheo" o masticado de hojas de coca tendidas en aguayos, los tejidos indígenas andinos, para compartir.

Otras agrupaciones esperaron hasta la noche para acudir en caravana al tribunal departamental, entre ellas el Movimiento Tercer Sistema (MST), del actual gobernador de La Paz, Félix Patzi.

También estuvo Jallalla La Paz, que postulará al Gobierno regional al líder campesino Felipe Quispe, 'El Mallku', y que sorprendió con la postulación a la alcaldía de la ciudad de El Alto de la expresidenta del Senado Eva Copa, quien se alejó del MAS por el rechazo de la cúpula oficialista a su candidatura.

Las medidas de bioseguridad fueron escasas, pues la multitud no respetó la distancia física y hubo muchos que no llevaban puesta la mascarilla pese a que el país experimenta un rebrote de la covid-19.

En Cochabamba y Santa Cruz el panorama también fue festivo, salvo algunas tensiones entre militantes del partido gobernante en la primera ciudad que no pasaron a mayores.

PUGNAS Y CANDIDATURAS

En los comicios subnacionales, convocados para el próximo 7 de marzo, se elegirá a gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales, para los nueve departamentos y 337 municipios del país.

El gubernamental MAS, el único partido con presencia nacional, se fijó la meta de ganar siete de las nueve gobernaciones y al menos 300 de las 337 alcaldías en disputa.

Las pugnas internas en el oficialismo por las candidaturas fueron casi una constante en las últimas semanas, con acaloradas discusiones que incluso llegaron a los silletazos en algunas reuniones.

Entretanto, la oposición llega nuevamente fragmentada a los comicios y apenas logró algunas alianzas locales en pos de arrebatar algo de poder territorial al MAS.

Entre las principales candidaturas opositoras destacan la del exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín, que aspira a la Alcaldía de La Paz, el exlíder cívico y excandidato presidencial Luis Fernando Camacho, que buscará ser gobernador de Santa Cruz, y el aimara Rafael 'el Tata' Quispe, conocido por su picardía y popularidad en redes sociales.