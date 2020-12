La petrolera brasileña Petrobras pide una millonaria indemnización a Odebrecht

En la imagen, el presidente de la petrolera brasileña Petrobras, Roberto Castello Branco. EFE/Marcelo Sayão/Archivo

Río de Janeiro, 28 dic (EFE).- La petrolera brasileña Petrobras informó este lunes que pidió una indemnización de 800 millones de reales (unos 153,8 millones de dólares) en un proceso de arbitraje que entabló contra la constructora Odebrecht por sus divergencias en torno a la petroquímica Braskem, de la que ambas son accionistas.

La mayor empresa de Brasil informó en un comunicado enviado a sus accionistas que "presentó este lunes una petición de arbitraje con demanda indemnizatoria calculada en cerca de 800 millones de reales contra Odebrecht con fundamento en el acuerdo de accionistas referente a Braskem".

La petrolera alegó que Odebrecht "violó los términos" del acuerdo de accionistas que permite a ambas empresas ejercer control sobre Braskem, la mayor petroquímica de América Latina.

Petrobras aclaró que Braskem no es parte en el proceso de arbitraje y se abstuvo de dar más detalles sobre su demanda alegando que el caso está "protegido por confidencialidad".

Odebrecht tiene el 38 % de las acciones de Braskem pero es la controladora directa de la petroquímica por contar con el 50,1 % de los papeles ordinarios, que son los que tienen derecho a voto.

Petrobras tiene una participación del 36,1 % en Braskem, incluyendo el 47 % de las acciones con derecho a voto.

La petrolera ha intentado incluir la petroquímica en su millonario plan de desinversiones o vender en bolsa su participación, pero hasta ahora no ha podido deshacerse de sus papeles en Braskem por divergencias con Odebrecht.

En octubre pasado el presidente de Petrobras, Roberto Castello Branco, llegó a anunciar que la petrolera tan sólo aguardaba una mayor apreciación de las acciones de la petroquímica para iniciar el proceso de venta.

"No tenemos intención de seguir como accionistas minoritarios en una petroquímica", dijo entonces Castello Branco.

Braskem es la mayor productora de resinas termoplásticas de América Latina y líder del sector petroquímico en la región, así como controladora, con un 75 % de participación, de la petroquímica mexicana Braskem Idesa, cuya planta en el estado de Veracruz produce cerca de 1,05 millones de toneladas de polietileno al año.