La familia de Manzanero descarta homenajes presenciales en su natal Mérida

El cantante mexicano Armando Manzanero durante su actuación el 20 de julio, de 2006 en el Hard Rock Cafe de Miami, Florida (EEUU). EFE/John Riley/Archivo

Mérida (México), 29 dic (EFE).- Las cenizas del cantautor mexicano Armando Manzanero, fallecido este lunes en Ciudad de México por covid-19, permanecen en su natal Mérida, capital del estado de Yucatán, sureste del país, sin que la familia autorice ningún tipo de homenaje presencial debido a la contingencia sanitaria.

"Mi padre nos dejó una carta. Nos preparó para todo esto que vendría con su muerte y la vamos a respetar. Sus cenizas se quedarán en su casa y no habrá misas, velaciones ni homenajes con las cenizas. Quizá mucho después, hasta que todo esto (la pandemia) pase”, explicó a Efe su hijo Diego Manzanero Arjona.

Sin embargo, se espera que el destino final de las cenizas sea la Rotonda de los Hombres Ilustres de Yucatán o el Monumento a los Creadores de la Canción Yucateca, donde reposan los restos de Guty Cárdenas, Ricardo Palmerín, Wello Rivas, Santiago Manzanero y otros trovadores de renombre.

Los hijos de Manzanero reciben el pésame de los familiares más cercanos en uno de los hogares que el autor de "Voy a apagar la luz" y "Contigo aprendí" tenía en Mérida, en el exclusivo Club de Golf La Ceiba.

Diego Manzanero reiteró que no desean homenajes para evitar la aglomeración de gente y, por consiguiente, que aumenten los casos de covid-19, enfermedad que a los 85 años acabó con la vida del celebrado artista mexicano.

No obstante, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, anunció que el Festival del 479 aniversario de la ciudad le dedicará su alborada, un colorido recorrido en el que decenas de trovadores le cantan a la capital yucateca.

El canto será en 2021 para el más universal de los yucatecos, reconocimiento que Manzanero se ganó por ser el único habitante de las tierras del Mayab (nombre original en maya de Yucatán) en vender tantos discos por el mundo -más de 200 millones- tanto en solitario como al lado de grandes celebridades.

"Además, una calle llevará el nombre de Armando Manzanero. Es un compromiso que hice con el maestro el 11 de diciembre pasado, durante la inauguración del Museo Casa Manzanero", confirmó el alcalde.

Barrera explicó que planea poner un busto del conocido como en rey del romanticismo en la futura calle Armando Manzanero, que se ubicará al sur de la calle 60 de la capital yucateca.

El Gobierno local colocará “una estatua, algo urbano en el contexto de la colonia donde estaría, aunque también podría ser en otra parte de la ciudad”.

El nombramiento podría ser en las próximas semanas, cuando "el Cabildo lo apruebe”.

El Palacio de la Música, un emblemático inmueble ubicado en el corazón de Mérida y que guarda el tesoro musical de México, "también será escenario de un concierto-homenaje", dijo el alcalde al término de una ofrenda floral que puso ante el busto de Manzanero, en el Parque de Santa Lucía, donde comenzó su historia musical hace más de 70 años.

El Gobierno federal anunció tras su muerte que, cuando la pandemia del coronavirus lo permita, se celebrará un gran homenaje al cantante en el Palacio de las Bellas Artes, lugar de despedida de personajes como los cantantes José José, Juan Gabriel, Chavela Vargas o el escritor colombiano Gabriel García Márquez.