La dehesa española suena a Hollywood gracias a Victoria de la Vega

Fotografía cedida hoy por Andrea Santolaya que muestra a la compositora española Victoria de la Vega. EFE/Andrea Santolaya

Los Ángeles (EE.UU.), 29 dic (EFE).- Entre California y España hay un océano, 10.000 kilómetros y la mayoría de estados que conforman EE.UU., pero la distancia no significa nada para Victoria de la Vega, una compositora que trabaja para el prestigioso estudio de Hans Zimmer en Los Ángeles (EE.UU.) y que ha creado la música de un proyecto tan español como "Dehesa, el bosque del lince ibérico".

Joaquín Gutiérrez Acha, uno de los grandes documentalistas del país mediterráneo, abarrotó los cines con "Cantábrico" (2016) y quiso que su continuación, dedicada a la especie animal por excelencia de la península ibérica, contase con los sonidos de esta madrileña que desde hace ocho años trabaja en la meca del cine.

"Buscaban un compositor, vieron que había una española en el estudio de Zimmer y me contactaron", explica a Efe la pianista, que ha trabajado para cineastas como Christopher Nolan en "El caballero oscuro: La leyenda renace" y Steve McQueen en "12 años de esclavitud".

DE MADRID A HOLLYWOOD, PASANDO POR MANHATTAN

Curtida en el conservatorio de Madrid y aterrizada en la Manhattan School of Music de Nueva York gracias a una beca de La Caixa, De la Vega nunca imaginó que su música terminaría sonando en algunas de las superproducciones más importantes de Hollywood.

Aunque en Madrid siempre dijeron que sus primeras composiciones "sonaban a cine" -y finalmente lo hicieron- en sus más de ocho años imaginando acordes para los colosos del celuloide, la compositora aún no había trabajado en un proyecto español.

"Te asientas aquí, te llegan proyectos y ni se te ocurre", reflexiona desde su residencia en Santa Mónica (EE.UU.).

Hasta que la oportunidad llegó de la mano de Gutiérrez Acha, quien tras filmar para la BBC y National Geographic, concentró su mirada en una trilogía dedicada a mostrar el patrimonio natural español: Primero, fue "Guadalquivir"; luego "Cantábrico" (2016); y ahora era el turno de la dehesa, un bosque tan único en Europa como desconocido.

"Me ha encantado y me gustaría trabajar mucho más", reconoce De la Vega, cada vez más convencida de que "la calidad del cine español va en aumento exponencial".

"El cine español cuenta historias más narrativas y humanas, no tan vacías de contenido como muchas de las que se hacen aquí en Hollywood, que son proyectos multimillonarios que obviamente venden mucho", opina.

LAS SERIES, PUNTA DE LANZA DEL AUDIOVISUAL ESPAÑOL

La compositora ha visto desde el corazón de la industria cinematográfica cómo el audiovisual español ha ganado terreno gracias a la explosión de las series.

"Hay un montón de series que han salido de España y que muchos de mis amigos aquí en Los Ángeles me recomiendan -afirma-. La más reciente, 'Patria', pero hay muchas más. Están a un nivel de producción igual que el estadounidense".

Como ejemplo de calidad vale su banda sonora para "Dehesa", grabada junto a la Budapest Scoring Orchestra de manera completamente orgánica y natural, sin adornos electrónicos que entorpezcan las imágenes del medioambiente.

"En un documental se utiliza la música de manera diferente, no te puedes pasar de la raya, porque tiene que apoyar las imágenes de la naturaleza, narrar lo que pasa sin entrometerse demasiado", detalla.

Para dar con un instrumento que representara al paisaje ibérico, la artista decidió que la flauta bajo se convertiría "en el instrumento de la dehesa" por su sonido grave y profundo que no llega a ser "demasiado étnico".

"Componer para el cine se agradece porque la historia te marca los límites", asegura.

Si piensa en alguna banda sonora que haya marcado este y otros trabajos anteriores, De la Vega menciona automáticamente a John Williams: "Las bandas sonoras de 'Jurassic Park', 'E.T.', y 'Harry Potter' son un tercer personaje, sin ellas las películas no serían lo mismo".

Tampoco la dehesa española sería lo mismo sin el lince ibérico, especie en peligro de extinción y protagonista junto a la música de esta compositora madrileña de "Dehesa, el bosque del lince ibérico", recién estrenado en Movistar+ y Filmin para la temporada navideña.

Javier Romualdo