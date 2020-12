La cifra de muertes diarias por la covid-19 sigue en aumento en Panamá

Se han aplicado 1.259.828 pruebas en Panamá, uno de los países que más test hace por cada 100.000 habitantes en el continente. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 28 dic (EFE).- Panamá agregó este lunes 52 muertes por la covid-19 y 2.348 nuevos casos, para un total de 3.892 defunciones y 233.705 contagios confirmados desde marzo, informó el Ministerio de Salud del país, que lucha por reducir los niveles incontenibles de contagios en las zonas de más incidencia.

Es la segunda ocasión en que el número de muertes en un solo día rebasa el medio centenar, desde el jueves pasado que se produjeron 51 fallecimientos.

La semana que acaba de transcurrir cerró con un total acumulado de 273 decesos.

A la par de esto, el informe diario del Ministerio señaló este lunes que las 7.722 pruebas aplicadas en las últimas 24 horas para detectar al nuevo coronavirus arrojaron una positividad de 30,4 %, la más alta registradas en los últimos días.

Desde que se detectó el primer caso el 9 de marzo pasado se han aplicado 1.259.828 pruebas en Panamá, uno de los países que más test hace por cada 100.000 habitantes en el continente.

Panamá es el país con mayor número de casos por millón de habitantes de la covid 19 en el continente americano, seguido por EE.UU.

El desenfrenado incremento de contagios que se registra desde inicios de noviembre pasado obligó a las autoridades a retomar las medidas restrictivas y de confinamiento.

Una primera etapa de estas medidas comenzó el pasado 18 de diciembre y otra más estricta para las zonas con más contagios, incluida la capital, comenzará el 4 de enero, se extenderá hasta el 14 de ese mes y establece la suspensión de la jornada laboral.

El Ministerio recordó que las disposiciones adoptadas buscan reducir los niveles de contagio de la covid-19, "especialmente en las zonas donde el virus se ha propagado vertiginosamente" como lo son las provincias de Panamá, donde está la capital, y la aledaña de Panamá Oeste.

La entidad reportó que para este lunes los hospitalizados suman 2.127, de los cuales 1.945 están en sala y 182 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que las personas aisladas en sus domicilios con 39.404 y hay otras 730 en hoteles-hospitales.

El sistema de salud del país está comprometido y en una situación difícil por el fuerte repunte de la pandemia, lo que ha llevado a la contratación de 220 médicos cubanos para reforzarlo, que causa mucha polémica en Panamá ya que la medicina es una de las decenas de carreras y oficios reservadas por ley solo para nacidos en el país centroamericano.

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, pidió este lunes a Panamá que garantice que Cuba "no viole los derechos" de los médicos cubanos contratados para fortalecer la lucha contra la covid-19 en el país centroamericano.

HWR recordó que un informe de esta ONG de julio pasado da cuenta de que "el Gobierno cubano impone normas draconianas a los médicos en misiones sanitarias que vulneran sus derechos fundamentales" y que en 2019 la ONU dijo que este personal sanitario podría ser víctima de "trabajo forzoso".

"Panamá no puede ser cómplice de violaciones de DDHH del régimen cubano. Su Gobierno debe tomar medidas serias para garantizar que Cuba no viole los derechos de los médicos cubanos en Panamá", expresó Vivanco.