Jueza aplaza orden de venta de bonos de PDVSA en Citgo

(Bloomberg) -- Una jueza de Nueva York aplazó una orden que permitía a los tenedores de bonos en mora emitidos por la petrolera estatal de Venezuela forzar la venta de una participación mayoritaria en Citgo Holding Inc.

La jueza de distrito de Estados Unidos Katherine Polk Failla aceptó el martes la solicitud de Petróleos de Venezuela de aplazar una orden anterior que permitía a los tenedores de bonos solicitar la venta de la participación de 50,1% de PDVSA en Citgo, la petrolera estadounidense cuyas acciones se comprometieron como garantía en la venta de bonos. El aplazamiento busca permitir que PDVSA apele.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE.UU. extendió la semana pasada hasta el 21 de julio una orden que impedía a los tenedores de bonos estadounidenses ejercer su derecho sobre las acciones de Citgo.

