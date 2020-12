Javier Bardem participará en el Hay Festival de Cartagena de Indias

En la imagen, el actor español Javier Bardem. EFE/Ronald Wittek/Archivo

Bogotá, 29 dic (EFE).- El actor español Javier Bardem confirmó su participación en el Hay Festival de Cartagena de Indias, que tendrá una programación híbrida entre el 28 y el 31 de enero próximos, informaron este martes los organizadores.

"Bardem hará parte de la programación digital del Hay Festival en una conversación con Luis Alegre, donde abordarán anécdotas de su trayectoria. La conversación se realizará el sábado 30 de enero", detallaron los promotores en un comunicado.

El artista de 51 años, ganador del Óscar al mejor actor secundario por su papel en "No Country for Old Men" en 2007, se suma así a la escritora chilena Isabel Allende, al cantante colombiano Carlos Vives, al colectivo feminista Las Tesis y a la Nobel de Economía Esther Duflo, que encabezan la programación de los Hay Festival de Cartagena, Jericó y Medellín.

Serán más de 160 los artistas, académicos, pensadores y escritores que participarán en 130 actividades programadas para los festivales, algunas presenciales y la mayoría virtuales.

Todas las actividades, incluidas las presenciales, serán trasmitidas por la web del Festival.

El Hay Festival de Cartagena de Indias irá del 28 al 31 de enero, el de Jericó tendrá lugar entre el 22 y el 24 y el de Medellín se realizará entre el 25 y el 27 del mismo mes.

La decimosexta edición del Hay Festival de Cartagena de Indias comenzará el 28 de enero con una conversación entre Goyo, la líder del grupo colombiano ChocQuibTown, y el director del diario bogotano El Tiempo, Roberto Pombo, que se realizará en el patio del Centro de Formación de la Cooperación Española.

También participarán, entre otros, el cantautor panameño Rubén Blades, el músico uruguayo Jorge Drexler y el economista Thomas Piketty, conocido por sus estudios sobre la distribución desigual del capital.

El festival contará además con la presencia de los escritores franceses Emanuel Carrère, Vanessa Springora y Marjane Satrapi; los estadounidenses Paul Auster, Edwige Danticat, Joe Sacco, Richard Ford y Paul Theroux, y los británicos Bernardine Evaristo y Ken Follett.

Igualmente estarán los españoles Rosa Montero, Arturo Pérez Reverte, Juan Luis Arsuaga, Juan José Millás e Irene Vallejo, y los colombianos Tomás González, Carolina Sanín, Juan Gabriel Vásquez, Juan Manuel Roca, Guissepe Caputo, Gloria Esquivel y Melba Escobar, así como el suizo Joel Dicker, el mexicano Guadalupe Nettel y el cubano Leonardo Padura.