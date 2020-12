Israel roza los 5.500 positivos en medio del descontento por el cierre

Jerusalén. EFE/EPA/ABIR SULTAN

Jerusalén, 29 dic (EFE).- Israel registró ayer casi 5.500 nuevos positivos por coronavirus, la cifra más alta desde octubre, durante la primera jornada de un tercer confinamiento nacional recibido con insatisfacción y desigual seguimiento.

Algunos comerciantes se rebelaron ante la medida de no poder entregar comida para recoger in situ, solo a domicilio, y se registraron atascos de tráfico pese a que gran parte de la actividad económica cesó desde el domingo a las 17.00 hora local (15.00 GMT), cuando entró en vigor un cierre de dos semanas.

Los 5.449 nuevos casos, con un 5,6% de tasa de positividad, de los que informó hoy el Ministerio de Sanidad, muestran la tendencia a la alta de la morbilidad por la que el país impuso este nuevo confinamiento.

Además coincide con una rápida campaña de vacunación por la que se ya ha inoculado la primera dosis a casi medio millón de personas, aunque Sanidad anunció una ralentización en el proceso y que no recibirán nuevos pacientes en los próximos tres días.

El actual cierre, similar al de septiembre, prohíbe el desplazamiento a más de un kilómetro del domicilio y fija el cierre de tiendas no esenciales aunque, en esta ocasión, permite que el sistema educativo siga operando parcialmente.

Por otra parte, y ante la nueva cepa de coronavirus detectada en Reino Unido, el país había impuesto una cuarentena obligatoria en hoteles del gobierno, en lugar del domicilio, para los israelíes que regresaban al país. Sin embargo gran parte de ellos se negaron a acatarlo.

La radio pública Kan informó hoy que Sanidad estudia modificar esta restricción con pruebas de coronavirus en el aeropuerto internacional de Ben Gurión y solo tendrán que ir a hoteles quienes den positivo.

El actual confinamiento estará en vigor hasta el 10 de enero, aunque las autoridades israelíes ya advirtieron de que será posiblemente extendido otras dos más.