Isa Pantoja, "un poco desubicada", no sabe todavía cómo pasará Nochevieja

Convertida en la protagonista de la crónica rosa por el tenso encuentro que vivió hace unos días en Cantora con su madre, Isabel Pantoja, Isa P. ha reaparecido muy seria, y bastante cabizbaja. La joven se desplazó, con Asraf y con su hijo Alberto a Castilleja de la Cuesta para reencontrarse con Kiko, Irene Rosales y sus sobrinos, y disfrutar de una navideña jornada familiar en la que a buen seguro los hermanos aprovecharon para ponerse al día.



Después de todo el día juntos, y de que Albertito se quedase a dormir con sus primos Fran - hijo de Kiko y Jessica Bueno - Ana y Carlota en la casa del Dj, pudimos hablar con Isa, y preguntarle qué hay de cierto en las informaciones sobre su reciente visita a Cantora. Muy seria, la colaboradora ha preferido guardar silencio y no confirmar ni desmentir que tuviese que saltar la verja porque no quisieran abriele o que su madre le recriminase que era igual que su hermano y que no quería verla más por allí.



Sin poder ocultar su tristeza, y flanqueada en todo momento por Asraf, Isa ha confesado que, a 3 días de Nochevieja, todavía "no sé" lo que hará la última noche del año. Así, pese a que diferentes fuentes aseguran que se tomará las uvas en casa de Kiko e Irene, la peruana parece no tenerlo claro.



Enigmática, Isa responde con un "deseo tantas cosas" a nuestra pregunta de qué le pide a 2021, pero, sin embargo, duda con respecto a su carta a los Reyes Magos y confiesa que no quiere "nada. No sé. Estoy un poco desubicada todavía". ¿Tendrá algo que ver su duro reencuentro con Isabel Pantoja en lo descolocada que asegura estar la joven dos semanas después de salir de "La casa fuerte"? ¡Dale al play y no te pierdas sus palabras!











- Deseo tantas cosas.



- Qué le has pedido a los reyes.



- Nada, no sé. Estoy un poco desubicada todavía.



