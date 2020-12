Iniciativa de vacunación de Chile estaría atrayendo a inversores

Andres Perez. Photo courtesy of Chile's Finance Ministry

(Bloomberg) -- Chile planea vender hasta US$19.000 millones en bonos el próximo año gracias a que los mercados financieros están ignorando las posibilidades de disturbios locales para enfocarse en la distribución de vacunas, dijo el principal vínculo del país con los inversionistas extranjeros.

Los inversionistas han elogiado a Chile por conseguir suficientes vacunas para inocular a toda la población, dijo en una entrevista Andrés Pérez, coordinador de finanzas internacionales del Ministerio de Hacienda del país. Si bien los compradores de bonos aún se preguntan por la intensa agenda política en 2021, hay un mayor interés en las vacunas, señaló.

“El calendario político es algo que miran” los inversionistas, dijo Pérez, “pero nosotros somos mucho más sensibles a nivel local de lo que se ve de lo que ven los extranjeros”.

La Administración del presidente Sebastián Piñera está preparando una iniciativa de financiamiento para el próximo año que consiste en un aumento de casi 10% en el gasto público. Al hacerlo, las autoridades están intentando mantener la confianza de los inversionistas en medio de la incertidumbre de dos elecciones, la redacción de una nueva constitución y el persistente descontento social. Algunos analistas han advertido que la política puede poner en peligro las normativas fiscales que otorgaron a Chile la calificación de crédito soberano más alta de América Latina.

Con una población de aproximadamente 18 millones de habitantes, Chile ha conseguido compromisos y contratos para cerca de 34 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus con laboratorios como Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford y Sinovac. La vacunación a trabajadores médicos de primera línea comenzó este mes.

Bonos verdes

El Gobierno planea vender en 2021 alrededor de US$19.000 millones en bonos, de los cuales US$12.800 millones corresponderán a nuevas emisiones, mientras que el resto se destinará a refinanciar deuda existente. El monto de la nueva deuda es similar a lo que la Tesorería de Chile emitió en 2020.

Para evitar desplazar a los inversionistas locales, Chile planea aumentar la cantidad de deuda que emitirá en moneda extranjera a US$6.000 millones, dijo Pérez. Los bonos verdes o sociales representarán una parte de esa cantidad, aunque las autoridades aún no han decidido el monto.

Los bonos soberanos externos de Chile pagan un rendimiento promedio de 2,74%, en comparación con el 3,6% de Brasil y el 5% de México, según índices de JPMorgan.

En 2020, Chile emitió US$6.200 millones en bonos verdes, una estrategia que está en línea con los objetivos climáticos del Gobierno y también “está en nuestro interés financiero, nos ha permitido obtener buenas condiciones de financiamiento y diversificar la base de inversionistas”, sostuvo Pérez.

