Haití roza ya los 10.000 casos confirmados de covid-19

Puerto Príncipe, 28 dic (EFE).- Las autoridades sanitarias de Haití han confirmado 9.999 casos de covid-19 desde la llegada de la pandemia al país hace nueve meses, según revela el último informe del Ministerio de Salud Pública y Población donde se da cuenta de 41 nuevos contagios.

"El Ministerio de Salud Pública sigue pidiendo a la población que respete todos los principios de higiene y seguridad dictados por las autoridades para evitar la propagación de la enfermedad en el país", dice el documento publicada este lunes.

Un total de 236 personas han muerto y 8.598 se han recuperado de la enfermedad, de la que hay 320 nuevos casos sospechosos, mientras que la tasa de letalidad es del 2,36 %.

De los 9.999 casos confirmados, el 42,68 % son mujeres y el 57,32 % hombres, y al menos tres cuartas partes de los casos acumulados se encuentran en el Departamento del Oeste con 6.832 contagios, donde vive un tercio de la población del país y donde se registraron cien de las 236 muertes registradas a causa del coronavirus.

Desde hace varios meses, los haitianos viven como si no hubiera pandemia en el país, sin respetar las medidas para evitar la propagación de la enfermedad, como el uso de máscaras, el distanciamiento social y el lavado de manos.

Desde hace al menos un mes, las cifras presentadas por las autoridades sanitarias muestran un claro aumento de nuevos casos de covid-19 en el país caribeño.

El pasado 11 de diciembre, un miembro del comité científico de lucha contra la pandemia de coronavirus en Haití achacaba el aumento de los casos de la covid-19 a la llegada de personas infectadas desde República Dominicana y Estados Unidos.

El doctor Jean William Pape, especialista en enfermedades infecciosas explicó a Efe que se estaban detectando "casos asociados con viajeros haitianos procedentes de Florida, en particular de donde la gente no usa mascarillas, y estamos recibiendo diariamente casos en curso desde la República Dominicana".

A su juicio, la clave está en la reapertura de las fronteras de la vecina República Dominicana, el primero de julio pasado, a los viajeros internacionales.