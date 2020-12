Fútbol.- Zidane espera que Ramos renueve "por el bien de todos y rápidamente"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha mostrado su deseo de que todos sus jugadores "se queden siempre" en el club porque para él "son los mejores", por lo que espera que la renovación de Sergio Ramos, que será libre para negociar su futuro a partir del 1 de enero, "se arregle por el bien de todos y rápidamente".



"Quiero que todos mis jugadores se queden aquí siempre porque para mí son los mejores. Lo que quiero claramente es que se arreglen las cosas por el bien de todos y rápidamente, claro", indicó Zidane cuando se le preguntó en rueda de prensa por la situación de Ramos, cuyo contrato expira el próximo 30 de junio, igual que el de Lucas Vázquez.



El galo, tras confirmar que "la idea es que Hazard juegue un poco mañana" ante el Elche porque "lleva muchos días ya con el equipo" una vez superada su última lesión, reconoció que le "duele" la situación que atraviesan jugadores como Marcelo o Isco.



"Quieren jugar, igual que todos los jugadores. Con todo lo que hemos vivido y lo que han hecho aquí Marcelo e Isco es una situación complicada, es verdad, pero es la parte mala del entrenador que tengo que asumir. Es mi responsabilidad y eso no va a cambiar hasta el último día. Son momentos complicados, sí", lamentó.



En cualquier caso, aseguró que todos sus jugadores "están entrenando bien". "Son gente muy profesional, muy seria, siempre ha sido así. Me alegra ver a todos los jugadores enchufados y todos van a tener oportunidad de jugar. El equipo esta bien y vamos a intentar seguir en esta línea", animó.



Por otra parte, Zidane negó que alguna vez haya confeccionado una alineación siguiendo indicaciones de algún jugador. "Aquí no pasa eso. Soy el entrenador y la parte deportiva la tengo que elegir yo con mi gente. Los jugadores no se meten en estas cosas. Lo que quieren es ganar partidos, eso está clarísimo", aclaró.



Sobre la sobrecarga física en esta temporada tan comprimida, subrayó que "el riesgo siempre está ahí entrenando todos los días y jugando cada tres días". "Hemos tenido lesiones como todos los clubes. Aquí tenemos muchos profesionales y muy competentes que saben mucho y estamos atentos a eso. Nunca vamos a arriesgar con un jugador si hay la posibilidad de que se pueda dañar", afirmó.



Por último, el francés se refirió al duelo de este miércoles en el Martínez Valero. "Es el último partido del año y queremos seguir con lo que estamos haciendo. Elche es un campo difícil contra un equipo que acaba de subir pero lo está haciendo bastante bien. Intentaremos seguir con lo que estamos haciendo, hacer un buen partido y a sumar", arengó.