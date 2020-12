Fútbol.- Simeone: "Diego tiene la necesidad de encontrar nuevos desafíos porque está fuerte"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dedicado palabras de cariño para despedir a Diego Costa, un jugador que "ha dado el corazón" al club rojiblanco y que tenía "la necesidad de encontrar nuevos desafíos porque está fuerte", al tiempo que ha lamentado la "injusta" sanción a Kieran Trippier por su caso de apuestas.



"Ustedes saben lo que queremos a Diego. Tenemos un montón de tiempo pasado juntos de la mejor manera, donde nos dimos mucho tanto mutuamente. Hemos hablado con él y tiene la necesidad de encontrar nuevos desafíos porque está fuerte, en un buen momento, y no me imagino otro escenario que hacer las cosas bien donde vaya porque es un luchador. Le damos las gracias como siempre lo hemos hecho con la gente que nos ha dado el corazón. Diego ha sido uno de ellos, siempre nos ha dado todo deportiva y humanamente. Espero que encuentre el mejor camino y podamos abrazarnos cuando nos volvamos a ver. Lo más lindo que queda de esto son los buenos recuerdos que hemos pasado juntos", resumió Simeone en rueda de prensa.



Preguntado por si había alguna cláusula en el acuerdo de rescisión de Costa que penalice su posible llegada a otro club de LaLiga Santander, Simeone no quiso "desarrollar temas personales contractuales", pero sí dejó entrever algún tipo de acuerdo en este sentido.



"Nosotros queríamos ayudar a Diego en su salida, pero obviamente no nos queremos perjudicar en lo que nos atañe a la competitividad. Como siempre, la gente que trabaja dentro del club en su salida habrá puesto en consideración todo esto para generar un equilibrio entre la salida y el bienestar del club", deslizó.



En cuanto a la posibilidad de fichar un sustituto en la delantera, recordó que "lo de Diego ha sido muy reciente", pero que "la dirección deportiva siempre trabaja en buscar lo mejor para el equipo ante cualquier situación que puede suceder". "El club me contará lo que piensa y veremos si viene alguien o no a ocupar el lugar que Diego ha dejado vacío", zanjó al respecto.



LA "INJUSTA" SANCIÓN DE TRIPPIER



En cuanto al otro tema relevante que ha afectado al Atlético en los últimos días, la sanción de diez semanas a Kieran Trippier por parte de la Federación Inglesa que les dejará sin el lateral inglés hasta marzo, el 'Cholo' se mostró crítico.



"Lo de Trippier lo creo injusto. Desde mi visión, ojalá que sea pueda revisar el porqué del perjuicio al Atlético cuando el Atlético no tiene absolutamente nada que ver en esta situación. Espero que se pueda revisar y valorar. El beneficio no encuentra en ningún lugar bien posicionado al Atlético y sí a la Federación Inglesa. Nos duele porque nos sentimos perjudicados", lamentó.



Ante esta baja repentina, se redobla la importancia de Sime Vrsaljko, que volvió recientemente tras nueve meses fuera por lesión. "Los futbolistas, hasta que no entran en juego y empiezan a rodar, siempre tienen esa situación de vértigo, de si llegarán a jugar tanto tiempo. La única manera de darse cuenta es jugando. Vrsaljko ya ha jugado un rato en la Copa, está entrenando muy bien y va a tener su oportunidad para volver a jugar", indicó sobre el croata.



Por otra parte, el argentino, que cumple nueve años en el banquillo colchonero, reconoció que se siente "muy feliz", pero que ahora mismo no piensa en su renovación. "Miro para atrás, porque hay que hacerlo para ver todo lo que se pudo trabajar con el club en el crecimiento que hemos tenido todos, y es maravilloso. El desafío continuo lo tengo día a día. Más adelante con Miguel (Ángel Marín), Enrique (Cerezo) y Andrea (Berta), que siempre estamos en contacto, buscaremos lo mejor para el bien de todos, como siempre hemos pensado desde el día que volví al Atlético como entrenador", analizó.



Por último, Simeone también se refirió al Getafe, su rival de este miércoles. "Tenemos un rival que siempre compite muy bien, que posiblemente no ha pasado por resultados positivos en los últimos tiempos, pero que ha mejorado en sus dos últimos partidos. La competencia que siempre ha generado en sus partidos ha sido máximo. Mañana, más allá de las bajas que pueda tener, no imagino un Getafe diferente al que compite juegue quien juegue, porque esa es la esencia de su entrenador", finalizó respecto a José Bordalás.