Fútbol.- Ronald Koeman: "Siendo realista la Liga está muy complicada"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, recalcó cierta incredulidad por no haber ganado este martes al Eibar en el Camp Nou y reconoció que, "siendo realista", pelear por el título de LaLiga Santander está "muy complicado".



"Nos faltaba un jugador como Leo que ha marcado diferencias durante muchos años, pero la sensación, y es algo que me cansa, es que cómo es posible que no hayamos ganado. Hemos creado bastantes oportunidades, fallamos un penalti, y regalamos un gol en su único disparo a portería. Hay muchas cosas en contra", señaló Koeman en rueda de prensa.



El entrenador blaugrana reconoció que el título liguero se complicaba. "Siendo muy realista el campeonato está muy complicado. Nada es imposible, pero viendo la distancia de puntos con un equipo como el Atlético, que parece que está muy bien, fuerte y gana muchos partidos va a ser muy complicado", confesó.



Koeman recordó que jugaron "con mucha gente joven", pero que había "bastante experiencia" en su equipo y no se atrevió a decir si juegan mejor sin Messi. "Creo que eso nunca se puede decir porque marca diferencias. En general hemos hecho un buen partido, pero nos cuesta marcar y tenemos errores individuales que nos han costado muchos puntos, no hay que buscar más", sentenció.



"Hay que reconocer que en la primera parte tuvimos problemas de salida de balón y no hemos intentado lo suficiente el buscar entre líneas ni en profundidad a Martin (Braithwaite), pero creo que otra vez ha sido partido donde tuvimos suficientes oportunidades", prosiguió sin darle importancia a que el danés fallase un penalti que podría haber lanzado Griezmann y apuntando que Coutinho debe hacerse "más pruebas" para saber el alcance de sus "molestias en la rodilla izquierda".