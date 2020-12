Fútbol.- Bordalás: "El Atlético lleva años sentándose a la misma mesa que los mejores de Europa"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Getafe, José Bordalás, ha alabado al Atlético de Madrid y ha subrayado que su próximo rival "lleva años sentándose a la misma mesa que los mejores de Europa", al tiempo que ha lamentado la "sanción injusta y desproporcionada" de cuatro partidos a su jugador 'Cucho' Hernández.



"La sanción al 'Cucho' me parece injusta y desproporcionada porque el chico en ningún momento faltó al respeto. Dio su opinión en un partido en el que claramente salimos perjudicados sin faltar al respeto a nadie", lamentó Bordalás en rueda de prensa.



Esta y otra bajas provocan que el Getafe tenga "la obligación" de reiventarse en el próximo duelo. "Tenemos numerosas bajas y de jugadores importantes, y más enfrentándonos a uno de los mejores equipos de Europa. El Atlético lleva años sentándose a la misma mesa que los mejores equipos de Europa", dijo Bordalás, que nunca ha vencido al Atlético de Simeone.



"Eso quiere decir que es un grandísimo equipo que lleva años haciendo las cosas francamente bien. Desde la llegada del 'Cholo' ha crecido en todos los departamentos del club y ahora mismo está en condiciones de luchar por todos los títulos. No me sorprenden nada esos números adversos para nosotros. Oblak es el mejor portero del mundo, Luis Suárez es uno de los mejores goleadores de la historia de nuestro fútbol, Koke, Saúl, Carrasco, Lemar... Es un auténtico equipazo", alabó.



Por contra, el equipo rojiblanco llega sin Diego Costa, una "baja importante para el Atlético y para el fútbol español porque Diego Costa ha venido demostrando durante años lo buen futbolista que es", tras rescindir su contrato.



En cuanto al poco descanso que han tenido en Navidad, el técnico reconoció que les "hubiera gustado tener algún día de desconexión". "No ha podido ser y lo afrontamos con el máximo interés. También es bueno porque no se para el fútbol, pero nuestro deseo es que volvamos a la normalidad", deseó.



En este sentido, Bordalás se mostró "optimista" de cara al nuevo año. "Siempre soy optimista y ojalá podamos tener a nuestra afición lo antes posible. Sabemos que todavía falta algo de tiempo, pero a ver si esto mejora con la llegada de la vacuna y vamos dándole normalidad a todo porque lo necesitamos todos", zanjó.