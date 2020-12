Expertos recomiendan retomar las restricciones contra la pandemia en Honduras

Personas llegan a la sala de atención de pacientes con sospecha de covid-19 en el Hospital Escuela Universitario en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 29 dic (EFE).- Autoridades sanitarias y expertos de Honduras recomendaron este martes retomar las restricciones de movilidad para contener la pandemia de la covid-19 debido al repunte de contagios en el país centroamericano.

"No podemos regresar atrás, fueron ocho meses de confinamiento y no se puede retornar a esa etapa, se deben cumplir las medidas y salvaguardar cada quien sus vidas", dijo a periodistas la exministra de Salud, Roxana Araujo.

Aseguró que en los últimos días se ha reportado "un contagio activo de la enfermedad" en Honduras, por lo que los directores de los hospitales estatales han solicitado a la población cumplir con las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarilla y el distanciamiento social.

Araujo, directora del Asilo de Ancianos del Hospital San Felipe, en Tegucigalpa, pidió a la ciudadanía que use mascarilla mientras llega la vacuna contra la covid-19 al país, aunque aseguró que las dosis no serán aplicadas a toda la población.

Según autoridades de la Secretaría de Salud, la vacuna contra la covid-19 llegará a Honduras hasta el segundo trimestre de 2021.

"Tenemos una esperanza en la vacuna, pero no está a la vuelta de la esquina, estaría llegando hasta abril de 2021 la que estará a disponibilidad del Instituyo Hondureño de Seguridad Social", subrayó.

Araujo llamó a la "prudencia" para frenar los contagios de coronavirus SARS-CoV-2 en Honduras, donde varios hospitales estatales han alcanzado su máxima capacidad para atender pacientes con la enfermedad que ha causado más de 120.000 contagios y 3.088 muertos desde marzo pasado.

"Quédense en sus casas junto a sus familias, es el lugar donde estarán a salvo, no permitir que personas extrañas lleguen a sus hogares porque pueden estar contagiados del virus", enfatizó Araujo.

PREOCUPA RELAJAMIENTO

En el mismo sentido se pronunció el jefe de epidemiología del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Mario Mejía, quien aseguró que Honduras vive "momentos difíciles" por el coronavirus, virus que se está transmitiendo de manera "más rápida"

"Hoy estamos observando la movilidad sin restricciones y sin guardar las medidas de bioseguridad y la transmisión se está volviendo más rápida en comparación con el inicio de la pandemia", enfatizó.

Mejía mostró su preocupación por el relajamiento en el cumplimiento de las medidas preventivas contra la covid-19, y pidió a la población evitar las aglomeraciones durante las fiestas de Fin de Año.

"Solo le pido a la población que se cuide, que cumpla con las medidas de bioseguridad, que use la mascarilla, de lo contrario, Honduras volverá a restringir la circulación, y en un país con tanta necesidad no se puede estar con esta medida que le hace daño a la economía del país", explicó.

El funcionario indicó que Honduras recibirá en el segundo trimestre de 2020 las primeras dosis de la vacuna, que serán aplicadas al personal sanitario que está en primera línea del combate contra la pandemia.

"El virus llegó al país para quedarse, este virus no se va a ir mañana, ni con la vacuna, seguirá entre la población", subrayó el funcionario.