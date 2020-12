Estados Unidos.- China desbancará a EEUU como la mayor economía mundial en 2028, un lustro antes de lo previsto, por la Covid

España acabará adelantando a Italia y será la 13ª mayor economía en 2035



LONDRES, 29 (EUROPA PRESS)



China certificará en 2028 su transformación en la mayor economía del planeta, cinco años antes de lo previsto anteriormente, como consecuencia de la "habilidad" con la que el gigante asiático ha gestionado la crisis del coronavirus y el mayor impacto relativo de esta en las grandes economías occidentales, según la última edición de la Liga Económica Mundial, elaborada por el Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales (Cebr).



"La hábil gestión de la pandemia y los impactos sobre el crecimiento a largo plazo en Occidente implican una mejora del desempeño económico relativo de China, que superará a la economía estadounidense en 2028, cinco años antes de lo que pensábamos el año pasado", destacan los responsables del estudio, que anticipan un crecimiento anual del PIB chino del 5,7% entre 2021 y 2025, mientras que en el lustro siguiente se moderará al 3,9% anual.



De este modo, China desbancará a Estados Unidos de la cabeza de la clasificación en 2028 y ya no abandonará el primer lugar durante todo el horizonte de las previsiones, que alcanza hasta 2035, mientras que la economía estadounidense se mantendrá en segundo lugar del ranking, aunque amenazada por el ascenso de la India, que cerrará 2020 como sexta economía mundial, pero que a partir de 2030 pasará a ser la tercera economía mundial.



Según las previsiones del Cebr, para 2035 se habrá consolidado el cambio de equilibrios en la economía mundial con el ascenso de otras economías BRIC como Indonesia, que subirá a la octava posición (15ª en 2020); Brasil, que en 2035 será la novena economía mundial (12ª) y Rusia, que alcanzará la décima posición (11ª).



Entre las grandes economías occidentales, Alemania perderá la cuarta posición que ocupa actualmente al final de la década y desde 2030 en adelante será la quinta economía mundial, mientras que Reino Unido caerá desde 2025 a la sexta posición, una por debajo del lugar que ocupa actualmente, a pesar de la incertidumbre sobre el impacto del 'Brexit'. De su lado, Francia logrará conservar la séptima posición durante todo el periodo.



ESPAÑA ACABARÁ ADELANTANDO A ITALIA.



En el caso de España, que los autores señalan como una de las economías más golpeadas por la crisis del coronavirus, las previsiones apuntan a que se mantendrá en decimocuarta posición hasta mediados de la década, cuando caerá al puesto 15 de la Liga Económica Mundial, aunque para 2035 podría subir hasta la 13ª posición.



"Cebr no espera que la economía española vuelva a niveles de producción prepandémicos hasta 2024. Esto representaría un período de recuperación más prolongado que el de los vecinos Francia y Portugal", señalan los responsables del estudio.



Sin embargo, a pesar de este impacto adverso, España no solo se mantendría en 2035 como la mayor economía de habla hispana en el mundo, sino que consumaría el 'sorpasso' sobre Italia, que partiría de la octava posición en 2020, pero que gradualmente perderá peso económico a nivel mundial, cayendo al décimo lugar en 2025 y al decimotercero en 2030 para llegar a 2035 en el puesto 14, justo por detrás de España.