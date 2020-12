13/04/2014 España.- Suspensión de las procesiones de Semana Santa de 2021 en Sevilla por la pandemia. El Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, ha firmado en la tarde de este lunes un decreto acerca de las salidas procesionales durante la Semana Santa de 2021 por el que, como consecuencia de la pandemia, suspende los actos y celebraciones organizados por parroquias, hermandades y cofradías, asociaciones de fieles u otros grupos eclesiales en los que se haga uso de la vía pública. SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA EUROPA PRESS/EDUARDO BRIONES



El Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, ha firmado en la tarde de este lunes un decreto acerca de las salidas procesionales durante la Semana Santa de 2021 por el que, como consecuencia de la pandemia, suspende los actos y celebraciones organizados por parroquias, hermandades y cofradías, asociaciones de fieles u otros grupos eclesiales en los que se haga uso de la vía pública.



El su primer punto, el texto subraya que la suspensión afecta de los actos y celebraciones que "estando previstos en las Reglas" de las citadas corporaciones o "habiéndose anteriormente permitido por la Autoridad Eclesiástica" tengan carácter de culto externo, "hasta que no se tome otra decisión al respecto", según el decreto, publicado en la web del Arzobispado y consultado por Europa Press.



"Teniendo en cuenta la complejidad organizativa de las manifestaciones externas de la religiosidad popular" que tiene lugar en la Semana Mayor, así como en los días previos de la Cuaresma, "nos vemos obligados a tomar medidas extraordinarias que colaboren a la atenuación de la expansión de la pandemia del Covid", según señala el decreto.



El documento destaca que "lamentablemente" la persistencia de altos niveles de incidencia de la enfermedad "como las previsiones anunciadas para la distribución de las vacunas, siguen desaconsejando" para los próximos meses, "a juicio de las distintas autoridades civiles y sanitarias consultadas, la concentración de grandes grupos de personas".



En cuanto a los cultos internos, al igual que otros litúrgicos y de piedad o devoción, establecidos en las Reglas de las hermandades y cofradías, "podrán celebrarse respetando las disposiciones recogidas en nuestro decreto de 17 de julio de 2020", así como la normativa sanitaria "vigente en cada momento".



El decreto también aborda la cuestión de las convocatorias de elecciones en las hermandades y los cabildos generales. Al respecto establece que se requerirán para su celebración la autorización del delegado episcopal para Asuntos Jurídicos, "que deberá solicitarse con, al menos, 30 días de antelación".



Monseñor Asenjo insiste en este decreto en que la Semana Santa "no queda suspendida", por lo que exhorta a grupos eclesiales y fieles a vivir "con hondura e intensidad renovadas" las celebraciones litúrgicas de las jornadas de Semana Santa y especialmente el Triduo Sacro.



Asimismo, el arzobispo ha pedido a las hermandades que dispongan de "ejercicios de piedad" para sus hermanos el día en el que correspondería a la corporación efectuar su estación de penitencia a la Catedral. Además, ha encomendado a la Virgen de los Reyes, patrona de la Archidiócesis de Sevilla, "el final de la pandemia y consuelo para quienes sufren esta situación".



Desde el Consejo de Hermandades y Cofradías, por el momento, han declinado realizar declaraciones sobre la supensión de las procesiones en Semana Santa y, según fuentes de la institución consultadas por Europa Press, será el miércoles cuando el presidente del órgano cofradiero con sede en San Gregorio, Francisco Vélez, se pronuncie al respecto.



Sevilla no tendrá, por tanto, Fiestas de Primavera en 2021, ya que el pasado día 17 de diciembre, el alcalde, Juan Espadas, anunciaba la suspensión de la Feria de Abril al no estar garantizada la seguridad sanitaria de los ciudadanos para su celebración, teniendo en cuenta que se prevé que en ese momento sólo un 30 por ciento de la población esté inmunizada ante la Covid-19, "lejos" de la inmunidad necesaria para las importantes concentraciones que se producen en estas fiestas de la ciudad.