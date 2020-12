España.- Sánchez vaticina una legislatura "larga y fructífera" con Unidas Podemos

29/12/2020 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante la rueda de prensa para presentar el primer informe de rendición de cuentas del Gobierno, en Madrid (España), a 29 de diciembre de 2020. Este documento analiza, entre otras cosas, el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura suscrito con sus socios de Unidas Podemos y su metodología está avalada por un grupo de expertos en ciencias sociales. El informe ha sido elaborado por el Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental del Gabinete de la Presidencia del Gobierno que dirige Iván Redondo. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



Admite que necesitan "seguir engrasando" la coalición y delega en el ámbito de los partidos revolver las "disensiones"



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado este martes seguro de que la legislatura con Unidas Podemos va a ser "larga y fructífera", aunque ha reconocido que necesita "experiencia para seguir engrasando" el funcionamiento de la coalición.



Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en Moncloa tras el último Consejo de Ministros del año, en la que ha evitado asimismo polemizar sobre algunas de las disputas abiertas actualmente entre los socios, como la de la conveniencia o no de subir ahora el salario mínimo, o la reforma de las pensiones plantada por el sector socialista y que Unidas Podemos rechaza.



En este sentido, ha señalado que la tarea de "dirimir las disensiones" que existan entre el PSOE y Unidas Podemos corresponde al ámbito de los partidos que conforman el Gobierno mediante los mecanismos que ya plasmaron en el acuerdo de coalición, porque "los ministros son los ministros del Gobierno, no de un partido u otro".



A este respecto, ha señalado que su "deber" es "dar estabilidad" al Gobierno al no entrar en esas cuestiones y "avanzar en la producción legislativa". "Y rendir cuentas, como hago hoy, por tanto, eso entra más dentro del ámbito de los partidos", ha despejado.



NIEGA DESGASTE DEL GOBIERNO



Preguntado sobre si prevé llevar a cabo algún cambio en el Gobierno en este nuevo año, el presidente ha asegurado que se siente "profundamente orgulloso del trabajo" de todos y cada uno de los Ministerios en este año tan difícil, y por ello, les ha expresado su "gratitud por el trabajo que han venido desarrollando.



Asimismo, ha negado que el Gobierno esté sufriendo desgaste. "Se pueden mirar las cosas como se quieran, pero todas las encuestas reflejan de manera mayoritaria que la ciudadanía confía en los partidos que forman este Gobierno", ha sentenciado.



"Este es un Gobierno de coalición que tiene por delante una legislatura larga y fructífera, y cuando digo gobierno de coalición, lo digo con todas las letras", ha enfatizado durante su comparecencia, en la que ha presentado precisamente un informe sobre el grado de cumplimiento de los compromisos del Gobierno, entre ellos, los que el PSOE y Unidas Podemos suscribieron en su acuerdo programático.



Según Sánchez, "pese a los errores y los aciertos" que haya podido haber, el Gobierno de coalición ha cumplido ya en este primero año el 20,3% de los 428 acuerdos que se incluyeron en ese programa. "Es un Gobierno que tiene ánimo de perdurar en el tiempo y abordar tareas esperanzadoras", ha recalcado.



"MUCHAS VOCES Y UNA PALABRA, EL BOE"



No obstante, se ha mostrado consciente de que "evidentemente" el Gobierno necesita "experiencia para seguir engrasando el funcionamiento del gobierno de coalición". "Es cierto que este Gobierno no es el Gobierno de un solo partido, tenemos muchas voces, pero una única palabra, que se materializa en el Boletín Oficial del Estado", ha apostillado.



Además, ha asegurado que el Gobierno sale "más fuerte y más unido" de la pandemia, y "tiene muy clara" su hoja de ruta para los próximos tres años, en la que ha reconocido que se incluyen algunas de las cuestiones que ahora son fruto de la polémica, como la subida del salario mínimo, las pensiones o la reforma laboral.