España.- Sánchez promete que "muy pronto habrá más españoles vacunados que contagiados" de Covid-19

14/12/2020 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. SALUD ECONOMIA POLÍTICA GOBIERNO



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este martes que "muy pronto habrá más españoles vacunados que contagiados de Covid-19", tras iniciarse la campaña de vacunación el pasado domingo.



En su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros para presentar el informe de rendición de cuentas del Gobierno, el jefe del Ejecutivo ha avanzado que la estrategia de vacunación "no solo va a salvar miles y miles de vida, sino que va a permitir entrar en la tercera etapa de esta emergencia hasta poder recuperar la ansiada normalidad".



Así, en este contexto ha defendido que "muy pronto habrá más españoles vacunados que contagiados". "Por eso hablamos del principio del fin", ha justificado. Al respecto, el presidente ha reivindicado, no obstante, que la "inmunidad colectiva no es nuestro escenario inmediato".



Por ello, ha instado a "evitar esta tercera ola en las fiestas de Navidad". "Es nuestra prioridad colectiva. No podemos ni debemos bajar la guardia. Deben ser reforzadas las medidas de prevención. Sigue siendo imprescindible para el éxito del proceso de vacunación", ha reclamado a los españoles.



Dentro de su repaso a la actuación del Gobierno durante la pandemia, Sánchez ha reivindicado que "desde el estallido de la pandemia el Ejecutivo solo tuvo una prioridad innegociable: salvar vidas a toda costa". "Es lo que vamos a seguir manteniendo hasta vencer definitivamente al virus", ha asegurado.



Entre otros asuntos, el presidente del Gobierno ha puesto en valor la eficacia del estado de alarma, que "salvó vidas durante la primera ola, con medidas duras pero muy necesarias". Asimismo, ha recordado que, entre otras iniciativas, el Gobierno ha puesto en marcha una reserva estratégica de material sanitario o ha eliminado el IVA a entregas, importaciones y adquisición de estos productos básicos contra la pandemia.



También ha valorado el estudio de seroprevalencia como referente a nivel internacional para conocer el número de contagiados reales en España o el lanzamiento de la aplicación 'Radar COVID' para ayudar al rastreo de contactos de positivos. En este último apartado, el presidente ha informado de que la 'app' ya cuenta con 5,5 millones de descargas, pero ha lamentado que "todavía sigue siendo insuficiente".



En materia de investigación, Sánchez ha realizado una "mención muy especial a todas las iniciativas para promover la actividad investigadora". El presidente ha precisado que "este año es el de la pandemia pero también de la vacuna, de la ciencia". "Solo mediante el apoyo decidido a la ciencia podremos alcanzar la seguridad que tanto deseamos", ha sostenido.