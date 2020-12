España.- Laya pide al Reino Unido dejar las excusas y resolver las cuestiones prácticas sobre Gibraltar

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha reconocido este martes que España y Reino Unido tienen "pretensiones irrenunciables" sobre la soberanía de Gibraltar pero ha pedido dejar de lado las "excusas" y "resolver las cuestiones prácticas" de los ciudadanos.



"Así llevamos 300 años", ha continuado la ministra en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha recordado que la soberanía, "en el siglo XXI", tiene mucho que ver con "la fiscalidad y la capacidad de cooperar a nivel policial y aduanero". "Es una cuestión más compleja, más amplia y funcional", ha añadido.



A menos de tres días de que expire el plazo para alcanzar un acuerdo con el Reino Unido, la titular de Exteriores ha asegurado que el principal "escollo es buscar el encaje de la fluidez en la frontera", aunque no ha querido "entrar en detalles" por respeto a la negociación. "Cuando uno sale a contarlo a la plaza pública, significa que ha dejado de negociar", ha apuntado.



Con todo, González Laya ha explicado que existen una "serie de respuestas técnicas para arbitrar la movilidad que se han explorado y se han puesto sobre la mesa", pero que se encuentran a la espera de que haya una "decisión política".



La intención del Ejecutivo español es conseguir una alternativa a una "frontera dura", la que se encontrarían los trabajadores transfronterizos en el caso de no alcanzar un acuerdo antes de la llegada de 2021. "Por eso estamos poniendo el empeño en la negociación, y yo tuve ocasión de desplazarme al Campo de Gibraltar a hablar con alcaldes y empresarios", ha continuado.



EL PELIGRO DE UNA NUEVA FRONTERA CON UN PAÍS TERCERO



La jefa de la diplomacia española ha mostrado la "preocupación" del Gobierno por lo que ocurriría si volviese a erigirse "de nuevo" una frontera con Gibraltar, que sería la propia de un "territorio tercero". "Esto es lo que queremos evitar", ha apuntado.



En cualquier caso, la ministra ha mandado un mensaje de tranquilidad para los exportadores y los pescadores, que "pueden respirar tranquilos" porque España ha salido "bien parada". "No diría que sus costes van a aumentar exponencialmente: para evitarlo se ha llegado a un acuerdo entre Londres y Bruselas", ha añadido.



Así, y tras reconocer que la situación para los trabajadores españoles no va a ser "como era hasta ahora", González Laya ha recordado que el Consejo de Ministros de este martes aprobará un decreto con vistas a mejorar la situación de las empresas españoles tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.



En este contexto, la titular de Exteriores ha dejado claro que el Ejecutivo español buscará un acuerdo "hasta el último segundo" para poder lograr salvaguardar los intereses de los ciudadanos de la zona. "Pero no podemos negociar con nosotros mismos: se necesitará un acuerdo con el Reino Unido", ha zanjado.